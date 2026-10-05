Девет проекта се състезават за скулптура на Чудомир в Казанлък

Общо девет проекта за създаване на скулптурна композиция на Чудомир бяха подадени в Община Казанлък. Конкурсът беше обявен през май, а крайният срок за представяне на идейни концепции изтече на 30 септември 2026 г. Участваха автори от цялата страна, като има и трима местни скулптори.



Те трябваше да изградят образ на Чудомир като творец, наблюдател и разказвач на човешки истории. Победителят ще бъде избран до края на октомври от художествения съвет към Общината, в който влизат специалисти в областта на изкуството и архитектурата.



Скулптурата ще бъде в човешки размер и след избора и изработката ѝ ще бъде поставена на пл. „Севтополис“ в близост до Царската чешма, по-известна като Лъвовата чешма.



