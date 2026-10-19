Частичните избори за кмет на село Яворово ще продължат с балотаж

Частичните избори за кмет на старозагорското село Яворово, проведени на 18 октомври 2026 г., не излъчиха победител на първия тур. Нито един от тримата кандидати не събра необходимото мнозинство, поради което предстои балотаж.

На първия тур най-много гласове получи Станимир Стойчев, за когото гласуваха 94 избиратели. Втори остана Жечо Жечев с 81 гласа. Двамата ще се явят на балотаж следващата неделя, 25 октомври 2026 г.

Избирателната активност на първия тур достигна 81%, съобщи председателят на Общинската избирателна комисия Теодора Крумова.

На втория тур за избран ще бъде обявен кандидатът, получил повече действителни гласове от своя опонент.

До частичните избори в село Яворово се стигна, след като избраната на редовните местни избори през 2023 г. Стефка Иванова подаде заявление до Общинската избирателна комисия за предсрочно прекратяване на пълномощията си по здравословни причини.