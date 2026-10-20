Бетани Хюз: България е истинска съкровищница на историята

Британският историк проф. Бетани Хюз представи филма си „България: Земята на розите“.



По време на срещата тя сподели възхищението си от историческото богатство на България и емоционалните си преживявания по време на Фестивала на розата в Казанлък, който определи като едно от събитията, най-близки до сърцето ѝ.



От името на кмета на община Казанлък проф. Хюз получи специален подарък – картина на роза дамасцена, изработена от вълна, като знак на уважение и признателност.



Историкът изрази благодарността си към българите за топлото посрещане и гостоприемството.



Тя сподели, че въпреки пътуванията си по целия свят, България я впечатлява със своята наситена история и културно наследство.



В разговор с публиката проф. Хюз разказа, че все по-често хората от различни държави знаят, че най-старото обработено злато в света е открито в България, което говори за това, че страната ни става все по-разпознаваема и желана като дестинация сред туристите.



През следващата година тя планира още два филмови проекта, които ще се снимат в България. Единият е за Спартак, а вторият - за траките.



Бетани Хюз изрази и желанието си отново да посети Казанлък, за да преживее магията на Фестивала на розата и да се потопи в аромата на розите.



