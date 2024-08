Beerфестът в Стара Загора с богата 5-дневна музикална програма

Деветото издание на Beerфеста в Стара Загора наближава. 5-дневното събитие ще се проведе от 4 до 8 септември на поляната на парк Загорка в Стара Загора. Както всяка година, входът за фестивала е свободен.

Beerфестът отново ще предложи много незабравими изживявания с любими български и чужди хитове, споделени с добра компания, вкусни мезета и свежо пиво. На 4 септември, старт на фестивала ще дадат K.Lina, Dara Ekimova, Dara и за финал на вечерта ще чуем хитове от Криско.

През втората вечер присъстващите ще се насладят на рок музика в стила на I.R.B.69, Сигнал, Ronnie Romero & Eridan.

На 6 септември, в тематична рап вечер, първи на сцената на Beerфеста 2024 ще излязат Явката ДЛГ & MADMATIC, а след тях Атанас Колев и музикален финал на вечерта ще даде SPENS & RAP AND ROLL BAND.

На 7 септември Beerфестът ще е под знака на хип-хопа с изпълненията на Bisollini & 2ofUs, и след страхотното шоу по време на миналогодишния Beerфест, отново ще зарадваме феновете с изпълнения на Fyre & Theo. Вечерта ще приключи с легендарните C-Block.

Последният музикален ден ще бъде посветен на българската фолклорна музика с традиционния и модерен прочит на DIA, Николина Чакърдъкова и неврокопски танцов ансамбъл; финал ще дадат Deep Zone Project.

Като част от инициативата на пивоварна „Загорка“ за отговорна консумация – When You Drive Never Drink („Карай трезво! Когато шофираш, никога не пий“), отново има осигурен безплатен автобус до и от Beerфестът, в часовете от 20.30 до 23.30 часа, в периода на провеждане на фестивала. Компанията предоставя избор за шофьорите с широко портфолио от безалкохолни бири с 0.0% алкохол. За посетителите и гостите на фестивала са подготвени още и инициатива за насърчаване на рециклирането „Бира за смет“, както и други тематични зони.

Beerфестът се провежда от 2015 г. и с годините постепенно се превръща във важна част от календара със събития на община Стара Загора. Негови организатори още от старта му са Община Стара Загора и пивоварна „Загорка“, а основен партньор е „АЯКС“.

Повече подробности за програмата и любопитна информация за Beerфеста са публикувани на страницата на фестивала във Facebook: thebeerfest.

