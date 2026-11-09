Договори за политическа реклама избори

Договори за политическа реклама по чл. 180 от Избирателния кодекс за

Местни избори  29 октомври 2023 г.

Наименование  на партия/коалиция или инициативен комитетПосредник 

Предмет на

договора

Срок на

договора

Медия 

Стойност на

  договора

(лв. без ДДС)

ПП ВъзражданеНеПР материалидо 27.10.2023вестник Стандарт   www.standartnews.com 5 000 лв
ПП Българска нова демокрацияДаПР материалидо 27.10.2023вестник Стандарт   www.standartnews.com1458,33 лв.
ВМРОДаПР материалидо 27.10.2023вестник Стандарт   www.standartnews.com1000 лв.
ПП "Продължаваме промяната"НеОтразяване на кампания за местни избори 2023до 27.10.2023вестник Стандарт   www.standartnews.com5000 лв.
ПП ГЕРБ БургасДаПР материалидо 27.10.2023вестник Стандарт   www.standartnews.com1666,67 лв.
БСП за БългарияНеПР материалидо 27.10.2023www.standartnews.com833,33лв.
ПП ВарнаНеОтразяване на кампания за местни избори 2023до 27.10.2023вестник Стандарт   www.standartnews.com3500 лв.
ГЕРБ Стара ЗагораНеОтразяване на кампания за местни избори 2023до 27.10.2023вестник Стандарт   www.standartnews.com833,33 лв.
БСП РусеНеОтразяване на кампания за местни избори 2023до 27.10.2023вестник Стандарт   www.standartnews.com2500 лв.
ПП ДПСДаОтразяване на кампания за местни избори 2023до 27.10.2023www.standartnews.com4500 лв.