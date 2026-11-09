Договори за политическа реклама избори

Договори за политическа реклама по чл. 180 от Избирателния кодекс за
Местни избори 29 октомври 2023 г.
|Наименование на партия/коалиция или инициативен комитет
|Посредник
Предмет на
договора
Срок на
договора
|Медия
Стойност на
договора
(лв. без ДДС)
|ПП Възраждане
|Не
|ПР материали
|до 27.10.2023
|вестник Стандарт www.standartnews.com
|5 000 лв
|ПП Българска нова демокрация
|Да
|ПР материали
|до 27.10.2023
|вестник Стандарт www.standartnews.com
|1458,33 лв.
|ВМРО
|Да
|ПР материали
|до 27.10.2023
|вестник Стандарт www.standartnews.com
|1000 лв.
|ПП "Продължаваме промяната"
|Не
|Отразяване на кампания за местни избори 2023
|до 27.10.2023
|вестник Стандарт www.standartnews.com
|5000 лв.
|ПП ГЕРБ Бургас
|Да
|ПР материали
|до 27.10.2023
|вестник Стандарт www.standartnews.com
|1666,67 лв.
|БСП за България
|Не
|ПР материали
|до 27.10.2023
|www.standartnews.com
|833,33лв.
|ПП Варна
|Не
|Отразяване на кампания за местни избори 2023
|до 27.10.2023
|вестник Стандарт www.standartnews.com
|3500 лв.
|ГЕРБ Стара Загора
|Не
|Отразяване на кампания за местни избори 2023
|до 27.10.2023
|вестник Стандарт www.standartnews.com
|833,33 лв.
|БСП Русе
|Не
|Отразяване на кампания за местни избори 2023
|до 27.10.2023
|вестник Стандарт www.standartnews.com
|2500 лв.
|ПП ДПС
|Да
|Отразяване на кампания за местни избори 2023
|до 27.10.2023
|www.standartnews.com
|4500 лв.