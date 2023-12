Скандал в Бъкингам! Кой вбеси принц Уилям

Британското кралско семейство едва ли е щастливо от начина, по който ще приключи 2023 г. за тях - с излизането на Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival, новата книга със "скандални" разкрития за фамилия Уиндзор.

Наред с редица други твърдения, авторът й Омид Скоби - който е близък на Хари и Меган, се изказва съвсем не ласкаво за принц Уилям. Престолонаследникът подхождал с превъзходство спрямо баща си Чарлз и го възприемал като "временен" крал.

Освен това Уилям е описан като като избухлив и напълно съгласен с мръсните стратегии, които пиар отделите на Бъкингамския и двореца Кенсингтън използват, за да очернят неудобните членове на кралското семейство.

Според източник на US Weekly 41-годишният принц на Уелс бил бесен на книгата, но не и изненадан. "Но е наясно, че каже ли нещо, само ще подпомогне шума около нея", твърди още източникът, пише lifestyle.bg.

Уилям смята Endgame на Скоби за "презрителен портрет на монархията", освен това му е писнало да се справя с "драмата", която заобикаля семейството му. Докато конфликтът с брат му принц Хари продължава и Уилям отказва да протегне ръка обаче, едва ли "драмата" скоро ще отмине.

