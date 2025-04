Скандал с египетските пирамиди! Мрежата завря

Най-популярният в момента ютюбър Мистър Бийст (MrBeast) наема Големите пирамиди в Гиза за сто часа, за да снима видео, пише онлайн изданието “Ентърпрайс нюз”.

“Ще спим на пирамидите. Работихме с египетското правителство. Искам да намеря тайни и да вляза във всички помещения и гробници,” казва 23-годишният Джими Доналдсън, чийто канал в Ютюб (YouTube) се радва на 337 милиона абонати и милиарди гледания.



Реакциите в социалните мрежи след новината обаче са най-вече отрицателни. Хората изразяват недоволство, че единственото останало от седемте чудеса на античния свят ще бъде наето от човек, който се очаква да не прояви уважение, отбелязва изданието.



Мистър Бийст е известен с динамичните си, стигащи до крайности клипове, които събират стотици милиони гледания. Сред най-популярните са “Възрасти от 1 до 100 години се борят за 500 000 щатски долара” (“Ages 1 - 100 Fight For USD 500k”) и “Бихте ли седнали в змии за 10 000 долара?” (“Would You Sit In Snakes For USD 10k?”).



Заснемането на пирамидите тепърва предстои и все още няма информация кога видеото ще бъде публикувано, но най-вероятно стилът ще бъде подобен.

