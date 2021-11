Резил: Чарлз заспа по време на церемония /Фото/

Точно в полунощ в понеделник срещу вторник Барбадос официално замени британската кралица Елизабет Втора като държавен глава с избран президент и се обяви за република. Сред гостите на тържеството беше и синът на кралицата – принц Чарлз.

Камери обаче уловиха любопитен момент от среднощната церемония. 73-годишният принц на Уелс е заснет да заспива на стола, докато тържеството продължава. На видео, което стана изключително популярно в социалните мрежи, се вижда как Чарлз затваря очите си, а главата му леко се накланя. В един момент обаче принцът се стряска и отваря очи. За да се прикрие, той отваря програма, която държи в ръцете си, и започва да я чете.

Някои оправдаха принца и припомниха, че часовата разлика е четири часа, а полетът от Великобритания до Барбадос – доста дълъг и изморителен.

Prince Charles in awkward gaffe as he falls asleep during ceremony in Barbadoshttps://t.co/Q1IlAsIDuL pic.twitter.com/nNDSlahsc2