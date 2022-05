Фурор! Мафалда зарадва царя с тази новина

Малко повече от половин месец преди 85-ия си рожден ден Симеон Сакскобургготски получи възможно най-големия подарък за своя празник, направен му от неговата най-голяма внучка, а именно радостта да я види като омъжена жена. Вестта, че княгиня Мафалда официално е казала "Да" на дългогодишния си партньор Марк Абуслейман, вричайки му се във вечна любов, първа предаде испанската преса, която писа, че сватбата им се е състояла в Палма де Майорка, откъдето всъщност е родом майката на булката Росарио Надал, омъжила се за баща ѝ на същото място. Тамошните таблоиди пишат, че младоженците са предпочели да разменят своите клетви при закрити врати, държейки любопитството на медиите настрана от важното събитие, предава "Дир".

#NEWS Congratulations to Princess Mafalda of Bulgaria and Marc Abousleiman who got engaged!💍



It has been reported that they will marry in May in Mallorca. Mafalda is the daughter of Prince Kyril & Rosario Nadal and granddaughter of Tsar Simeon II & Queen Margarita



📷: Mafalda pic.twitter.com/1B6LwO7Tpi