Пълен обрат със смъртта на Кърт Кобейн. Нови факти сред 32 години

Бившият началник на полицията в Сиатъл Шон Барнс е признал, че има противоречия между ключови доказателства по случая със смъртта на фронтмена на Nirvana Кърт Кобейн и заключенията в първоначалния полицейски доклад. Твърдението се проверява от службата за полицейска отчетност в града, съобщава New York Post, цитирана от бТВ.

Проверката е започнала след сигнал, според който Барнс е признал, че част от събраните доказателства противоречат на описаното в първоначалния доклад за смъртта на музиканта през 1994 г.

Кобейн е на 27 години, когато през април 1994 г. е открит мъртъв с огнестрелна рана в главата в оранжерия в имението си в Сиатъл. Само няколко часа по-късно разследващите обявяват смъртта му за самоубийство.

Според група независими изследователи, наречена „Кой уби Кърт?“ (Who Killed Kurt?), Барнс е обсъдил с тях спорни съдебномедицински доказателства по време на среща през ноември 2025 г. Техният екип смята, че Кобейн е бил убит, а смъртта му е инсценирана като самоубийство.

Един от основните въпроси е свързан с липсата на кръв по лявата ръка на музиканта – ръката, с която според официалната версия той е държал цевта на пушката близо до устата си.

По време на срещата адвокатът на групата Марк Ларсън, бивш старши прокурор в окръг Кинг, посочил, че това може да означава, че ръката на Кобейн е била поставена върху оръжието след изстрела.

Според разказа на изследователите Барнс отговорил: „Значи това е обяснението – ръката е поставена след разпръскването на кръвта.“

В разговора бил повдигнат и въпросът защо смъртта на музиканта е била определена толкова бързо като самоубийство. По думите, приписвани на Барнс, той заявил, че заключението се прави след разследване, и добавил, че като обучен разследващ служител подхожда към всяка смърт първоначално като към възможно убийство, преди да бъде взето окончателно решение.

През януари полицията в Сиатъл обяви, че няма да възобнови разследването за смъртта на Кобейн. Тогава ведомството потвърди заключенията от преглед на случая през 2014 г., според които няма данни за убийство.

Проверката на службата за полицейска отчетност е започнала след жалба, подадена на 28 юни от последовател на работата на групата „Кой уби Кърт?“. Целта е да се установи какво е предприела полицията, след като изследователите са представили новия си съдебномедицински анализ.

В имейл до службата от 5 октомври водещият изследовател Мишел Уилкинс заявила, че екипът е предоставил нови доказателства, които според него е трябвало да бъдат подложени на допълнителни изследвания. По думите ѝ засега няма яснота дали полицията е предприела подобни действия след срещата с Барнс.

„Не твърдим, че по време на тази среща категорично сме доказали убийство. Твърдим, че повдигнатите от нас въпроси изискват задълбочен и нов преглед“, заявила Уилкинс.

Бев Айрланд, изследовател и медиен представител на групата, определила проверката като окуражаваща. Според нея представеният на бившия полицейски началник доклад включва нови изследвания, научен и съдебномедицински анализ, както и независимо балистично изследване.

Шон Барнс подаде оставка като началник на полицията в Сиатъл през юли след критики за действията му при стрелба по време на хранителен фестивал в града, при която загинаха двама души и един от извършителите.

Вдовицата на Кобейн, Кортни Лав, също е настоявала през 1995 г. да получи цялото полицейско досие за смъртта на съпруга си, без копия да останат в полицейското управление. Тя е смятала, че хора се опитват да печелят от документите. Искането ѝ е било отхвърлено.

Според New York Post нито Барнс, нито службата за полицейска отчетност, нито полицейското управление в Сиатъл са отговорили на запитванията на изданието за коментар.