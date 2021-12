Немски министър се влюби в химна на Ливърпул

Новата немска външна министърка Аналена Бербок се въодушеви от химна на британския футболен гранд " Ливърпул " за мото на немското ротационно председателство на Г-7, съобщи Ройтерс.

Бербок съобщи, че химнът " You will never walk alone " (в превод: Ти в никакъв случай няма да бъдеш сам) е управителен принцип за бъдещото немско председателство. Според нея единствено дружно страните от Г-7 могат да образуват бъдещето на света, а не, когато работят сами.

Германия поема ротационното председателство на Г-7 от Англия следващата година.

Когато феновете на Ливърпул пеят тази песен, ти настръхват косите. Мелодията й се разлива величествено и неповторимо на "Анфийлд" и стадионите, на които гостуват "червените", вече повече от 55 години. You'll never walk alone е не просто музика и думи, химн и традиция - песента помага за това да се случват чудеса.

На финала на Шампионската лига в Истанбул през 2005-а Ливърпул губеше с 0:3 на полувремето от Милан. Италианците бяха в пъти по-малко, но на почивката се забелязваше как празнуват, предвкусвайки европейската титла.

Повечето от англичаните пък тъжно подпираха глави, седнали унили по местата си. Но някой запя. След него се включи друг. След тях и трети, пети, десети... 50 хиляди запяха! И Ливърпул излезе за второто полувреме с 50 011 на терена. Имаше ли шанс Милан срещу тази "червена" армада?