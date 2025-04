Младите полудяха по Барън Тръмп. TikTok залят от конспирации

Докато дамите продължават да обсъждат тоалетите на Мелания в деня на инаугурацията на новия американски президент, младите по света полудяха по сина й - Барън Тръмп.

Само допреди седмица TikTok въртеше едно забавно клипче на 12- годишния президентски наследник, който си избира раница за училище докато бе в Белия дом по време на първия мандат на Тръмп. А американските медии бяха почти категорични, че Барън няма да присъства на инаугурацията, защото се подготвя за новия семестър на Нюйоркския университет (по-точно: Stern School of Business на NYU), където наскоро бе приет.

Не само Барън се появи на церемонията в Капитолия в компанията на дядо си, а после се подреди до Мелания когато Тръмп се заклеваше, но после направи истински фурор на парада на Арената.

Имам много висок син на име Барън, чувал ли е някой за него? - попита Тръмп многобройните симпатизанти. Той похвали момчето си, че заради него е спечелил младежкия вот с 36 пункта и именно благодарение на съветите му е отишъл в подкаста на Джо Роган.

След тези ласкави думи Барън се изправи, опитвайки се да подражава на баща си с ръкомахане, показалец, с който сочеше хората и вдигнат палец. Най-забавният момент бе когато сложи ръка до ухото си, сякаш искаше да каже: "Не мога да ви чуя!", като това предизвика бурните овации на хилядите присъстващи и широката усмивка на Мелания, макар скрита под шапката.

Този клип направи над 1 милион гледания в TikTok само за броени часове, но се оказа, че това не е рекорд за Барън. Истински фурор предизвикаха видоклипове с два забравени романа на повече от 120 години, в които се разказва за Барон Тръмп. Конспирациите около тези книги свързаха героите от романите с Барън Тръмп, наводниха социалната мрежа и предизвикаха невиждан интерес в цялата планета.

И докато официалните американски и европейски медии да не им обърнаха голямо внимание, защото бяха хит преди десетина години, когато Тръмп навлизаше в политиката, младите азиатци така се въодушевиха от конспирациите, че още преди 120 години е било предвидено завръщането на Тръмп, че тези - меко казано странни клипове - попаднаха и на първите страници на онлайн вестниците в Сингапур и Индия. Дори се оприличават на култовия статус на поп-културните предсказания, свързани със Семейство Симпсън.

Става дума за романите на американския автор Ингерсол Локууд в края на 19-ти век - "Невероятното пътешествие на Барон Тръмп в подземния свят"(1888) и "Последният президент" (1896).

Историите генерираха огромна популярност, защото подчертават мотиви за пътуване във времето, мистериозни портали и зловещи паралели с реалния живот, пише The Sun US.

Потребителите на TikTok специално очертаха поразителни прилики между сина на Доналд Тръмп - Барън, и титулярния герой Барон Тръмп, пише Hindustan Times.

"Чудесното подземно пътешествие на Барон Тръмп" запознава читателите с едноименния герой, който живее в замъка Тръмп. Изобразен е като интелигентно и любопитно момче, което намира своя ментор в мъж на име Дон, когото Барон нарича "the great master of all masters" (Великият майстор на всички майстори).

Фантастичните приключения на младото момче през магически портали го отвеждат до различни краища на света, включително Русия, където има портал за подземния свят.

Разказва се, че Барон е запленен от древен ръкопис от 15 век на испанския учен и философ Дон Константино Бартоломео, озаглавен „Светът в един свят“. Там той споделя една теория, която е известна днес като теорията за "кухата земя". Описани са входовете към този подземен свят и обитателите, които живеят там.

Книгата "Последният президент" пък предизвиква интереса на младите с визията за противоречиви и хаотични избори в Ню Йорк, в които протестиращи вдигат оръжие срещу избора на непопулярен президент. Забележително е, че те водят протестите си именно от Пето авеню, където се намира днешната Тръмп Тауър.

Конспиративните теории около книгите взимат доста странни висоти в многобройните коментари. Едни виждат пророчески способности на Локууд. Други дори се чудят дали Тръмп не е пътешественик във времето. Потребителите забавляват и теории, свързани с пълното име на героя - Вилхелм Хайнрих Себастиан фон Тръмп, в което се съзира намек за немски корените на семейство Тръмп. (Дядото на президента е Фридрих Тръмп, роден в Германия).

Следват и конспирации, че името Доналд произлиза от галски Domhnall и означава "владетел на света", съставено е от старите келтски елементи dumno "свят" и val "правило".

Колкото и да е невероятно, едно от тези кратки видео публикации, анализиращи конспиративните теории, вече има над 7,9 милиона гледания.

