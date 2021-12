Първата гост-маска на финала на третия сезон на "Маскираният певец" бе Бухалът.

Героят очарова зрителите с парчето "Fly Me To The Moon" на Франк Синатра.

В първия сезон на шоуто костюма облече Валентин Михов.

Този път под маската се оказа Башар Рахал

Азис и компания не успяха да разпознаят актьора и останаха приятно изненадани.