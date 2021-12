Джаред Лето на 50: Гледам на света през розови очила, лилав съм

"Гледам на света през розови очила - и съм лилав": Джаред Лето става на 50

30 малко известни факта за Джаред Лето

Маргарита Савинова

близо

сто%

Джордан Щраус / AP

На 26 декември американският актьор и фронтмен на рок групата 30 Seconds to Mars Джаред Лето навършва 50 години. На юбилея на художника "Газета.Ru" събра най-любопитните и малко известни факти от неговата биография.

Преживели семейни проблеми

Родителите на Джаред Лето се разведоха, когато той беше още дете: момчето остана с майка си, брат Шанън (бъдещият барабанист на 30 Seconds to Mars), баба и дядо. Според спомените на музиканта семейството му често се мести от място на място, известно време той дори е живял в хипи комуна в гората. Майката на Джаред насърчаваше креативността в синовете си, те не познаваха баща си - скоро след развода той се самоуби.

близо

сто%

Джаред Лето с братом Шенноном Лето в детстве

jaredleto/Instagram

Работил като съдомиялна машина

Лето получава първата си работа на 12-годишна възраст. Поради финансови затруднения в семейството той получава работа като мияч на съдове в закусвалня, а след това работи като портиер в продължение на четири години.

Преодоля наркотичната зависимост

Лето призна, че като млад се е пристрастил към наркотиците и ги е спечелил, като ги е продавал в киното. Както обясни самият музикант, липсата на родителско внимание доведе до това. Художественото училище му помогна да преодолее зависимостта. Там той започва да се интересува от рисуване и музика и още в университета открива в себе си стремеж към сценичните изкуства.

Въздържал се от храна и секс в името на ролята

„Постоянно бях на ръба на гладен припадък и до края на снимките имах халюцинации“, спомня си Лето за подготовката за филма „Реквием за една мечта“. В допълнение към личната си диета, актьорът трябваше да изпълни и директивите на режисьора Дарън Аронофски, който настоя звездите на проекта, които играеха наркомани, напълно да се откажат от захарта и секса - според него по този начин биха могли по-добре разберете и почувствайте какво е „непреодолимо желание“.

близо

сто%

Дженнифер Коннелли и Джаред Лето в фильме «Реквием по мечте» (2000) режиссера Даррена Аронофски

Global Look Press

Живее на улицата

За мнозина неприемливата саможертва като цяло е един от отличителните белези на Лето като актьор. В името на същия „Реквием“ Джаред реши на друг експеримент - две седмици той живееше по улиците на Ню Йорк, за да разбере мирогледа на бездомните хора и да почувства всички трудности на ежедневието им.

РЕКЛАМА

Получи Оскар

Ярките роли на Лето включват образа на ХИВ-позитивен транссексуален в Даласския клуб на купувачите. В името на проекта той свали 13 кг и си обръсна веждите. И с добра причина: филмът донесе на Джаред Оскар в категорията за най-добра поддържаща мъжка роля (засега единственият в кариерата му). В същото време самият Лето никога не е гледал нито една сцена от лентата в нейната цялост: когато работата е свършена, няма смисъл да се връщаме към нея, смята музикантът.

близо

сто%

Джаред Лето в фильме «Далласский клуб покупателей» (2013)

Focus Features

Поставете рекорд на Гинес

Като част от двугодишно турне в подкрепа на албума "This Is War", 30 Seconds To Mars изиграха повече от 300 концерта по целия свят, благодарение на което попаднаха в Книгата на рекордите на Гинес. Колективът надмина постиженията на Guns N 'Roses и Metallica.

близо

сто%

Джаред Лето во время выступления группы Thirty Seconds To Mars, Цинциннати, США, 2017 год

Amy Harris/AP

Заснех документален филм за един ден

Заснемането на документалния филм „Един ден от живота на Америка“ отне на Лето на режисьора само 24 часа (което по принцип е логично). 92 снимачни екипа в различни части на САЩ уловиха "красота и надежда" от една страна, от друга - болка и бедност, описа музикантът.

РЕКЛАМА•16+

Бесплатный вебинар. Тренер мозга. Майнд-фитнес тренер

„Летях с хеликоптер над Лос Анджелис и заснех фойерверките, а друг снимачен екип облетя Статуята на свободата в Ню Йорк и току-що документирах кулминацията, когато цялата страна празнува“, каза Джаред за лентата за Деня на независимостта на САЩ.

Обича скално катерене

Едно от любимите хобита на Лето е скалното катерене – за да сте сигурни в това, просто отворете неговия Instagram. На това хоби музикантът дори посвети краткия документален филм "На открито". Заедно с Томи Колдуел и други авантюристи, Джаред пътува из националните паркове на Америка – Йосемити, Йелоустоун и Гранд Титън.

близо

сто%

jaredleto/Instagram

Яде много и получи подагра

За да се превърне в Марк Чапман, убиеца на лидера на The Beatles Джон Ленън , актьорът трябваше да качи 28 кг. В това му помогнаха хамбургери и разтопен в микровълновата шоколадов сладолед, полят със зехтин и соев сос. Звучи отвратително, но какво не можеш да направиш в името на ролята. В резултат на това той трябваше да лекува подагра. За да свали тези излишни килограми, той прояви голям интерес към екстремните диети, предписвайки гладуване за 10 дни и пиене на вода с лимон и черен пипер.

близо

сто%

Джаред Лето в роли убийцы Джона Леннона Марка Чепмена в фильме «Глава 27» (2006)

Artina Films

Веган и гермофобия

В ежедневието художникът е веган. В същото време вокалистът на 30 Seconds to Mars реши да се откаже от месото още през 1993 година. Една от причините беше страхът му от заразяване с микроби. Според художника мисълта за млякото и начинът за получаването му го кара да се чувства зле. Понякога обаче Лето мами ястия и нарушава веганството в името на ролите.

Пробива в къщи на други хора

Освен че е гермофобичен, фронтменът на 30 Seconds to Mars има и друг необичаен навик – да нахлува в домовете на други хора. Според самия Лето той намира това занимание за "успокояващо", тъй като не го прави, за да краде имущество, а просто да седи в пълна тишина.

Избира наранени герои

Лето неведнъж е признавал, че обича да се превръща в травмирани герои, които не се вписват в обществото. По един или друг начин подготовката за всяка негова роля беше придружена от експерименти върху тялото, включително наранявания и гладни стачки. Например, на снимачната площадка на Blade Runner 2049 той помоли режисьора Дени Вилньов да му позволи да работи с лещи, в които не вижда нищо, за да разбере как слепите хора възприемат света - въпреки че това го заплашваше със сериозни наранявания.

близо

сто%

Джаред Лето в фильме «Бегущий по лезвию 2049» (2017)

Columbia Pictures

Обича феновете си

Лятото обича своите фенове. За да поддържа връзка с тях по време на блокирането, той многократно е домакин на предавания в социалните мрежи и дори лично се обажда на фенове. А през есента на тази година художникът разговаря чрез видео комуникация с неизлечимо болната рускиня Анастасия Петрова . По време на разговора те обсъдиха животните, музиката и говориха за националната кухня. Музикантът призна, че е възхитен от кнедли и руския език.

Не се страхува от повреда

Лето също не се страхува да слезе от сцената пред бушуваща тълпа от фенове, което е доста рядко срещано сред звездите от неговата величина. И не винаги завършва добре. Според изпълнителя по време на един от концертите си е счупил носа, тъй като е бил стъпкан в тълпата от собствените си фенове.

близо

сто%

Джаред Лето с фанатами группы Thirty Seconds To Mars во время выступления в Лас-Вегасе, 2017 год

John Salangsang/AP

Носи човешко ухо като висулка

Един ден фен на Лето анонимно му изпрати отрязано ухо, придружено от съобщението "Чуваш ли ме?" Вместо обаче да се ужаси от ужасен подарък, артистът го изсушил и превърнал в екстравагантна висулка, която сложи на концерта. „Отрязването на собственото си ухо е в духа на Ван Гог“, обясни с възхищение лидерът на „30 секунди до Марс“.

Обича практичните шеги

През 2020 г. Джаред публикува телефонния си номер в Instagram и покани всички да му пишат. Феновете, разбира се, не можеха да пренебрегнат такава възможност, но в крайна сметка номерът беше прехвърлен на бот, който отговори от името на художника. Когато се обади на посочения телефон, феновете отговаряха от телефонен секретар.

Дава странни подаръци

На снимачната площадка на Suicide Squad, Лето, който играеше в проекта Joker, изпрати подаръци на колегите си, от които те бяха наистина шокирани. И така, той даде на Уил Смит използвани презервативи, Виола Дейвис - мъртво прасе, а Марго Роби представи жив плъх в кутия. Актьорът аргументира постъпката си, като се подготвя за ролята: „Опитах се по всякакъв възможен начин да внеса динамика и елемент на изненада, за да „пробия“ буквално „всички стени“. В крайна сметка Жокерът не е герой, който зачита личните граници."

близо

сто%

Джаред Лето в роли Джокера в фильме «Отряд самоубийц» (2016)

DC Entertainment

Опитах се да науча руски

Вокалистът на 30 Seconds to Mars многократно е идвал на турне в Русия. Според самия Лето той бил толкова запленен от емоционалността на местните фенове, че решил да научи езика. Първоначално художникът получава идеята да говори руски през 2005 г. - на снимачната площадка на филма "The Armory Baron" за контрабандистите на емигранти от СССР. Овладяването на езика обаче се оказа нелека задача: „Когато става дума за езици, трудно мога да се нарека работохолик. Но аз съм запомнил някои фрази до края на живота си."

близо

сто%

Джаред Лето на выступлении группы Thirty Seconds To Mars в Москве, 2010 год

Global Look Press

Хранене голо

Лето никога не е снимал за еротични списания и, както се смята, е категорично против изпращането на гол на момичетата, които среща - логично се страхува от сливи. В същото време в токшоуто Елън Дедженерис актьорът призна, че има странен навик да се храни гол.

Има татуировка

Музикантът има няколко татуировки, повечето от които са препратки към неговата група. Така надписът „Provehito in Altum“ („Стреми се нагоре“) на гърдите е мотото на рок групата. Двете симетрични татуировки на предмишницата са алхимични триъгълници, които символизират въздуха. Но изображението на гърба на "Orbis Epsilon" означава "Карта на света" и е препратка към така наречения "Ешелон" - неговия кръг от фенове.

близо

сто%

Global Look Press

Е ЛГБТ активист и филантроп

Лето е посланик на WWF, активно защитава правата на животните. Освен това, в подкрепа на ЛГБТ общността, той първоначално се противопостави на Предложение 8, законопроект за забрана на гей браковете в Калифорния. След това той пренаписа законодателния текст на хартия, който изгори и постави пепелта в урната, подписвайки „Тук се съхраняват останките от предложение 8“. Нека почива в мир." Рок музикантът инвестира и в Modern Health, компания, чиито специалисти помагат на хората да решават проблеми с психичното здраве.

Обича да бъде режисьор

Режисурата на Лето не е чужда, той снима както клипове, така и пълнометражни филми. Фронтменът на 30 Seconds to Mars дори има (някак си) таен псевдоним Бартоломю Къбинс, който използва, когато работи върху музикалните видеоклипове на групата. Това име е препратка към главния герой на любимата детска книга на художника - "500 шапки от Бартоломю Къбинс" от д-р Сюс.

Записа припадък с Кание Уест

През 2009 г. Кание Уест (известен още като Ye) и Лето работиха върху песента "Hurricane", но поради проблеми с авторските права, вокалите на рапъра трябваше да бъдат отрязани. По-късно, 30 Seconds To Mars включва прилягането в луксозното издание на This Is War. Въпреки това Джаред нарече работата с художника невероятна. И някак си каза, че предпочита да се „ожени“ за Уест, отколкото за бившия любовник на рапъра Ким Кардашиян .

близо

сто%

Канье Уэст и Джаред Лето, 2009 год

Aviv Small/Global Look Press

Модница и фен на Боуи

Лето призна, че е близо до сценичните експерименти на Дейвид Боуи , така че самият той отделя много време на своя стил. Актьорът има дългогодишно приятелство с креативния директор на къща Gucci Алесандро Микеле, до когото изглеждат като братя близнаци. Станал посланик на марката, актьорът често облича дизайнерските дрехи на червения килим, а веднъж на Met Gala се появи в кичозен вид – с отрязана глава. Не е изненадващо, че наскоро Ридли Скот предложи на Джаред Лето ролята на Паоло Гучи в биографичния филм House of Gucci.

близо

сто%

Джаред Лето на Met Gala 2019

Evan Agostini/AP

Нападна Илайджа Ууд

По време на наградите на MTV през 2006 г. Илайджа Ууд публично изрази мнението си за 30 Seconds to Mars, като честно призна, че не харесва тяхната музика. Лето обаче реагира болезнено на критиките, като грубо го проклина и го хвана за яката. По-късно актьорът призна, че не е очаквал подобна реакция от музиканта.

Неомъжвана

Метросексуалният образ често е служил като причина за спекулациите, че многобройните романи на Лето с жени са просто прикритие. Вярно е, че интересът му към мъжете не беше потвърден. Художникът имаше афери с Камерън Диас, Ашли Олсън , Скарлет Йохансон , Линдзи Лоън и Парис Хилтън . В същото време нито една от връзките му не завърши с брак.

близо

сто%

Global Look Press

Обича музиката

Въпреки предишната точка, Лето нарича себе си моногамен човек. Всичко е много просто, без противоречия - той е верен, по собствените му думи, само за музиката. „Връзката ми с музиката е толкова сериозна, че не се чувствам празен в живота си, дори и да не срещам никого. Моето творчество е достатъчно за мен “, казва художникът.

Инвестира в стартиращи фирми

Освен творчеството, актьорът се вдъхновява от технологиите. „Ако мога да участвам в компания, която ме учи на нещо, аз съм щастлив“, подчерта той в интервю. Лето отбеляза, че не е чужд на предприемаческия дух и сравни основаването на своята група с бизнеса на големи корпорации, започнали в обикновен гараж. Според рок музиканта най-успешните му инвестиции са били Uber, Airbnb и Nest. Той също планираше да инвестира в Instagram, но екипът на Зукърбърг беше само с няколко дни пред него. Освен това се смята, че именно Лето е помогнал на Павел Дуров да намери връзки, за да разработи Telegram.

Има "секта" със собствено име

На човек, който прилича на Исус и „върви“ по вода му липсва само едно – собствения му култ. От 2015 г. 30 Second to Mars организира ритрийти за фенове в гората или на остров. Билетите не са евтини (от $1499), но се разпродават моментално. Програмата включва йога, медитация и музика. И без алкохол.