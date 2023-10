Двойка от “Един за друг” с първа рожба

Още една чаровна двойка от “Един за друг” станаха родители.Любимите Тина и Миро са вече мама и татко.

Преди няколко месеца двамата споделиха новината, че очакват рожба по интересен и оригинален начин и публикуваха снимки от мечтания им дом.

По-късно влюбените организираха и парти за пола на бебето, от което станa ясно, че предстои да посрещнат в семейството си момиченце.

Малката принцеса на Тина и Миро проплака на 3 октомври. Това сподели щастливата мама в личния си профил в Инстаграм. На красив кадър са изписани думите: "welcome to the world baby girl".

Младите родители приемат стотици поздравления от приятели и фенове на предаването, които не са ги забравили и живо се интересуват какво се случва с тях след края на "един за друг". А Тина и Миро сбъдват една по една всяка мечта и поставена цел./show.blitz.bg