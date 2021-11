Адел призна: Иска още деца

Адел седна на горещия стол в шоуто на Опра Уинфри и сподели, че би искала да има още деца. Изпълнителката на хита Hello обаче признава, че дори да не се получи, това "няма да е краят на света".

Певицата има син на 9 години, с когото отглежда споделено с баща му Саймън Конеки, след като двамата се разделиха.

Синът й присъства и на концерта й в Лос Анджелис, където тя изпълни песни от предстоящия си албум "30".

"Синът ми за първи път ме видя да пея" - сподели тя пред Опра.

Тя разказа, че никога не е била толкова нервна друг път, но фактът, че той я гледал, определено я напрягал.

Певицата е откровена, че няма никакви очаквания за бъдещето и кариерата на детето си. Единственото, което иска за него, е той да е "щастлив и добър човек".

Освен за сина си, по време на специалното предаване "Adele One Night Only" Адел разказа на Опра Уинфри, че е написала песента "Hold On", когато е била изтощена от стреса в живота си.

"Просто ми се искаше да не го правя повече"

На въпроса как е запазила вярата си, когато е била в най-тежкото си състояние, Адел отговаря, че са й помогнали съветите, които е получила от приятели. Те я вдъхновяват и за текста на песента.

Новият албум на певицата е вдъхновен отчасти от развода й със Саймън Конеки и трудностите, през които минава.

"Приятелите ми винаги казваха: "Дръж се". Беше изтощително да се опитвам да продължа да бъда с него. Това е процес - развода, това да си самотен родител... Да не виждаш детето си всеки ден не беше планът, който имах, когато станах майка."

Адел сподели, че се опитва да продължа напред.