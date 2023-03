Тъжна новина. Отиде си известен актьор

Актьорът Пол Грант, участвал в мегапродукциите „Междузвездни войни“ и „Хари Потър“, почина на 56 години, съобщава The Guardian. Дъщеря му Софи Джейн Грант потвърди смъртта му пред Sky News.

Грант е бил намерен в безсъзнание от полицията на гара Кингс Крос в Североизточен Лондон в четвъртък (16 март), като е бил откаран по спешност в болница, където изпаднал в мозъчна смърт.

Семейството му обяви, че е взело решение да изключи животоподдържащия му апарат в неделя (19 март).

Причината за смъртта все още не е обявена.

Актьорът беше висок едва 132 сантиметра и се наричаше „кралят на джуджетата“.

Освен в "Междузвездни войни" и "Хари Потър", Грант също си партнира с Том Круз в „Легенда“ (1985), Дейвид Бауи в „Лабиринт“ (1986) и Вал Килмър в „Уилоу“ (1988).

