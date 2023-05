Световната поп икона Years & Years с концерт в Бургас на 12 август

Без съмнение мястото за вълнуващите летни страсти за 2023 е Бургас. Нова дата и още актуални имена от световната сцена се включват в програмата на BURGAS SUMMER LIVE.

Years & Years и Oscar and the Wolf са новите aртисти за концертната вечер в събота, 12 август, на поредицата концерти на Fest Team, която се провежда това лято на пристанището в морския град в партньорство с Културно-масова дейност и с подкрепата на Община Бургас. На 9 май, вторник, организаторите пускат и комбинирани пакетни цени на билети за публиката, която планира да посети повече от едно от серията събития BURGAS SUMMER LIVE в мрежата на ticketstation.bg.

Най-вълнуващата актуална поп звезда на нашето време и поп икона за цяло поколение, така световните медии наричат Olly Alexander, идва в България за първи път. С Years & Years Olly Alexander се превърна в една от най-прогресиращите съвременни поп звезди в света. С трите си изключително успешни албума досега певецът, актьорът, модната икона и културен авангард си спечели и пет Brit номинации, надхвърли пет милиарда глобални стрийма и изнесе грандиозни концерти от Гластънбъри до O2 Arena. Усилията му през тези важни години на творческо и личностно израстване надхвърлят музикалните граници, защото Olly се превърна и в безстрашен глас на цяло поколение по теми като психичното здраве, борбата с HIV/AIDS и проблемите, които засягат LGBTQ+ общността. Всичко това по свой начин го доведе до третия и най-съществен албум за Years & Years до момента. „Night Call“, който достигна N1 в класацията за албуми на Обединеното кралство през януари 2022 г., а последният сингъл „Sweet Talker“ стана 10-тият сингъл на Olly Alexander в Топ 40 на Острова.

Преди Years & Years на сцената на пристанището в Бургас ще се качи и белгийският артист Oscar and the Wolf. Проектът на Max Colombie създава ослепителен и блестящ синтез на съвременно R&B с европейска електро-поп чувствителност. Oscar and the Wolf стартира през 2012 г., но 2014 е годината, когато платиненият дебютен албум Entity, изстрелва Max Colombie до статуса на суперзвезда. Бързото натрупване на славата му довежда до светкавична разпродажба на арени в Белгия, Холандия и Турция и оглавяване на фестивали преди изпълнители като артисти като Muse, Arctic Monkeys, Rihanna и LCDSoundsystem, като в същото време му събира и огромна база от фенове в Близкия изток в Турция, Египет, Израел и Иран, както и във Франция, Швейцария, Германия и източноевропейските пазари. Oscar and the Wolf идва за първи път в България на BURGAS SUMMER LIVE.

Списъкът с артисти набъбва, а новите имена, които се включват в концертната вечер на 11 август в компанията на Editors и ALI, са Shame и Temples. Вдъхновени от артисти и личности като The Fall, Television Personalities и Irvine Welsh, Shame са от новата вълна брит пънк и идват от Южен Лондон. Shame успешно съчетават проницателни житейски наблюдения с политическо остроумие и музикална ярост и са винаги готови да предизвикат себе си и своята публика. Temples, отново от Острова, са нео-психаделична банда, която съчетава успешно трип саунд с класическо поп майсторство. Temples носят емоцията на звънтящи китари, стегнати хармонии и лежерно буги, което напомня на T. Rex, но с тежки синтезатори и ретро блясък.

Припомняме, че на 11 август в Бургас като част от BURGAS SUMMER LIVE ще свирят Franz Ferdinand, Nothing But Thievеs и Hayes & Y, а на 6 август – нощта принадлежи на дамите – Róisín Murphy, Morcheeba, Sophie Ellis-Bextor и Phuture Shock. Концертите в Бургас са с лимитиран капацитет, билетите са вече в продажба на https://ticketstation.bg/, а следващата седмица, от вторник, 9 май, влизат и пакетните предложения за билети за различните дни на BURGAS SUMMER LIVE.

Събитието във Facebook за 12 август BURGAS SUMMER LIVE е тук.

