Специални гости на концерта на Кори Тейлър в София

Безкомпромисен, нефилтриран, без маска и без аналог, Corey Taylor идва в София за самостоятелен концерт на 30 май на Арена София (Столичен Колодрум). Нетърпеливите фенове на неподражаемия фронтмен вече изкупиха първите две категории билети, оставащите – са в мрежата на Ticket Station. Българската дата е третата от самостоятелното турне на артиста, стартиращо на 26 май в Истанбул и в което България ще може да чуе как звучат на живо песните от последния албум на Тейлър, както и песни от творчеството на бандите, в които той се подвизава като вокалист – Slipknot и Stone Sour.

Специални гости на концерта в София са добре познатите ни от подгряването им миналата година на Pantera - Black Tooth. Mетъл бандата e основана през 2004 в Анкара, Турция от Туна (вокал), Дениз (бас) и Утку (барабани). Black Tooth се смята за първия и единствен представител на жанра „южняшки метъл“ от Турция. Black Tooth имат три албума и са били част от OzzFest и Sonisphere, споделяли са една сцена с Pantera, Lamb of God, Rammstein, Metallica, Down и много други.

На сцената в Борисовата градина ще се качи и премиум пост-хардкор групата от Дания Siamese. Те съчетават тежки рифове с въздушни мелодични вокали и правят парчета, които остават в ума за дни. Датската метълкор банда Siamese завоюва много сърца по целия свят през последните няколко години. Бандата не спира да турира неуморно из целия свят с артисти като Dead by April, Oceans Ate Alaska, Coheed and Cambria, Dead Letter Circus и много други. В началото на април пуснаха и чисто нов обещаващ сингъл - „Through My Head” feat. Resolve, част от предстоящ нов албум.

Концертът на Corey Taylor със специални гости Siamese и Black Tooth на 30 май на Арена София, Столичен Колодрум е организиран от Fest Team и е част от поредицата концерти Sofia Solid.





