Отиде си кръстницата на фънка

Бети Дейвис, наричана "Кръстницата на фънка", почина на 77 години, предаде BBC.

Дейвис проправи пътека с нейния суров фънк и сексуални текстове, която повлия на много звезди включително Принс и Мадона. Лени Кравиц също скърби за американската певица и музикант.

Новината за смъртта й беше потвърдена на нейния уебсайт от приятелката й Констанс Портис.

Бети Дейвис е починала от естествена смърт в дома си в Хоумстед, Пенсилвания, пише "Дир". Принс не веднъж е отбелязвал, че работата на Дейвис е това, към което всички се стремят.

Родена и израснала като Бети Мабри в Северна Каролина, Дейвис се превърна в стожер на музикалната сцена в Ню Йорк от 60-те години на миналия век с песни като "Get Ready for Betty". Нейната песен от 1967 г. Uptown (to Harlem), която тя написа за "Chambers Brothers", наскоро се появи отново в номинирания за "Оскар" документален филм "Summer of Soul".

"Писах за любовта, наистина, за всички нива на любов", каза тя пред "The New York Times" през 2018 г., в рядко интервю след излизането на документалния филм "Бети - казват, че съм различна". "Тогава никой не пишеше такива откровени текстове, но сега всички пишат за това. То вече е клише".

Тя беше втората съпруга на джаз легендата Майлс Дейвис и въпреки че бяха женени само една година, взаимното влияние е било от полза. Тя го е запознала с артисти като Джими Хендрикс и Слай Стоун. "Всеки ден, омъжена за него, беше ден, в който трябваше да печеля отново името Дейвис", каза тя в документалния филм за бурното им време заедно.

Бети Дейвис беше една от първите тъмнокожи жени, които получиха признание за писане, аранжиране и продуциране на собствени албуми, като "They Say I'm Different" и "Nasty Gal". Тя обаче изчезна от музикалната индустрия в края на 70-те години. Не спечели много от музика, но повлия много на поколенията след нея.

"Ние сме просто песъчинки в нейната Бети Вселена", казва Ерика Баду.