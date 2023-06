Оригиналните гласове на мистерията ENIGMA идват и в България

Три Грами номинации, 70 милиона продадени плочи, над 100 златни и платинени сертификата за продажба на албуми и въпреки тези зашеметяващи цифри, мистериозният проект ENIGMA рядко ходи на турнета и прави лайв концерти. Tази година, по покана на Fest Team, иконичните ENIGMA идват за първи път и в България! На 23 октомври Зала 1 на НДК ще се превърне в неописуем, смайващ свят на звуци и образи.

Завладяващо пътешествие из хипнотизиращия свят на музиката отдава почит на един от най-влиятелните и загадъчни музикални проекти на нашето време. От началото на 90-те години на миналия век, ENIGMA вълнува публиката по целия свят с уникалната си смесица от електронна, ембиънт и уърлд музика. Децата на 90-те безпогрешно разпознават омагьосващите звуци на „Sadeness”, “Return to Innocence”, “Gravity of Love” и много други, а сега ще могат и да ги чуят на живо от оригиналните гласовете на ENIGMA с участието на Andru Donalds, Angel X и Fox Lima, заедно с още от над двадесет песни от албумите „The Rivers of Belief”, “MCMXC A.D”, “Amen”.

Когато ENIGMA се появява през 1980 г., немският продуцент на проекта Michael Cretu, вдъхновен да представи абсолютно нова форма на артистично изразяване с мистични и експериментални компоненти, слага началото на нещо, което скоро ще се превърне един от най-популярните и загадъчни музикални проекти. Уникален синтез от музикални стилове, първият албум “MCMXC A.D” (1990) е повече от сполучлив и поставя началото на поредица творби и албуми, сливащи класически и модерни елементи – от григориански песнопения, етнически псалми, църковни камбани и органи до рап и дъбстеп влияния.

На 23 октомври Зала 1 на НДК ще посрещне хипнотичните ритми, пищни оркестрации и неземната атмосфера, които са се превърнали в синоним на звуковите пейзажи на ENIGMA, за да разкрие загадъчните личности, които са предоставили завладяващите си вокали на вечните композиции на проекта.

Спектакълът с оригиналните гласове ENIGMA, в който мистерията се преплита с мелодията, ще се проведе в зала 1 на НДК, с обновена програма и с още добавени песни.

Събитието във Facebook e тук. Билетите за концерта влизат в продажба днес и са на цени от 66 до 140 лв. в мрежата на Ticketstation и Eventim.bg. Информация за всички предстоящи събития на Fest Team може да намерите на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи.