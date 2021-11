Най-сетне: АББА с първа номинация за "Грами"

Никога не е късно за признание, особено "Грами". Шведските легенди "АББА" получиха първата си номинация за грамофонче в своята 48-годишна история. Четиримата музиканти - Агнета, Бьорн, Бени Андерсон и Фрида са отличени в категорията "Запис на годината" за песента си "I Still Have Faith In You".

Парчето е от албума "Voyage", първият студиен албум на групата от 40 години насам и девети на брой.

Така те се изправят за приза срещу "Freedom" на Джон Батист, "I Get A Kick Out Of You" на Тони Бенет и Лейди Гага, "Peaches" на Джъстин Бийбър, "Right On Time" на Бранди Карли, "Kiss Me More" на Доджа Кет и SZA, "Happier Than Ever" на Били Айлиш, "Leave The Door Open" на "Silk Sonic".

През 2015 г. песента им "Dancing Queen" е въведена в Залата на славата на "Грами".

Пробивът на групата е с "Waterloo" от 1974 г., постигат огромен успех с "Mamma Mia" от 1975 г., "Dancing Queen" от 1976 г. и "The Winner Takes It All" от 1980 г., продавайки приблизително 385 милиона записи, според "Ройтерс".