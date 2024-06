Нана Джaнeлидзе идва в България

Нана Джaнeлидзе, сценарист, филмов и театрален режисьор с 30-годишен опит в киноиндустрията идва в България, на фестивала IN THE PALACE, за да представи най-новия си филм „Лиза, не спирай“, който е в ко-продукция с България, с Доли Медия, асоцииран продуцент е и журналистът и сценарист – Емил Спахийски. На 3 юли Нана лично ще представи лентата в Перник, а от 5 юли филмът ще бъде показан в избрани кина в България.

Нана Джaнeлидзе е сценарист, музикален оформител и асистент-режисьор на филма "Покаяние" (მონანიება) 1986 г. на режисьора Тенгиз Абуладзе, чиято премиера е на филмовия фестивал в Кан през 1987 г. и печели Голямата награда, наградата на ФИПРЕССИ и наградата на Екуменическото жури. Филмът се превръща в символ на „Перестройка“ и е продаден в 113 държави.

От 2013 г. до 2016 г. Нана Джaнeлидзе заема поста директор на Националния филмов център на Грузия (GNFC).

„Лиза, не спирай“ е филм за войната между Грузия и Абхазия преди 30 години. Главната героиня на филма е журналистка - жена в средата на четиридесетте години, Лиза, която преди 25 години работи като военен репортер по време на руското нахлуване в Абхазия - част от Грузия. 25 години след войната, докато води телевизионно предаване на живо, Лиза получава обаждане от бивш абхазки боец от Сохуми. Обаждането на абхазкия боец и неговите думи преобръщат изцяло живота на Лиза, така че тя се качва в колата си и

започва пътуването си през страната, за да стигне до другия край на моста на река Енгури. И до днес контролно-пропускателният пункт на моста на река Енгури остава единственият пропускателен пункт между Абхазия и Грузия. Той се охранява от руски окупационни гранични войски. Лиза се надява да срещне абхазкия боец на моста и да му каже нещо много важно.

Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE e единственият фестивал в страната, сертифициран да номинира професионални късометражни филми за разглеждане от Академията за филмови изкуства и науки на САЩ за наградите Оскар („©Oscar®” Awards of the Academy of Motion Picture Arts and Sciences). Това са победителите в категориите за най-добър игрален и най-добър анимационен филм от международната състезателна програма, а също и победителят в категорията за най-

добър български филм. IN THE PALACE е квалифициран да предлага и студентски филми за Student Academy Awards® - студентските Оскари, както и за испанските награди Goya.

Фестивалът се организира от Фондация “Международен фестивал за късометражно кино IN THE PALACE” и Фондация “Култура Перник” и е подкрепен от ИА „Национален филмов център“, Национален фонд „Култура“ и подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия.

IN THE PALACE между 29-и юни и 6-и юли в Перник

Премиера на „Лиза, не спирай“, на 3 юли в Дворец на културата, гр. Перник

От 5 юли, филмът тръгва в избрани кина в страната.

