Лятото на фестивалите: От "Джаз под звездите" до Helloween

Всеки фен ще намери своята музика от Деветашкото плато до остров Света Анастасия

Лятото е благодатното време за меломаните. Те могат да се насладят както на уникални концерти, така и на различни фестивали според музиката, която харесват. Преживяването си струва и се помни за цял живот! Незабравими за мен са концертите на "AC DC" на Националният стадион Васил Левски и на "Scorpions" в спортен комплекс "Академика". На "Solar Summer" преоткрих и електронната музика след като слушах и гледах на живо един от любимите ми диджеи - американеца от Маями "Mark Knight".

Музикалните фестивали в България са известни с това, че са много разнообразни по жанр. Ето къде може да "избухнете" това лято според музикалната категория, към която спада вашият дух - опера, балет, рок, електронна музика или джаз. Много джаз!

Франкофоли

На 16 и 17 юни в Пловдив ще се проведе най-големият франкофонски международен фестивал. Градът под тепетата е домакин за шести път на събитието, което ще се проведе на Гребната база. В първия ден публиката ще се радва на световноизвестната поп-соул певица от коморски произход Имани, която неза първи път радва българската публика.

Други много популярни звезди, които ще се качат на сцената, са гръцката икона Елена Папаризу, която спечели конкурса "Евровизия" през 2005 година, както и Лаура Перголизи, добре познатата на родната и чуждестранна публика като LP.

На 16 юни феновете ще чуят изпълненията на Арно Боне и Пиер дела Моника -Бон Ентендер, които пристигат от Френската Ривиера.

Втората вечер ще ни забавляват кубинското регетон дуо Gente De Zona, французите La Caravane Passe, Ед Сървис и Джак Мадин от Shouse, както и рап изпълнителят Метр Гимс.

Черешката на тортата е поп певецът Миро.

Sofia Solid

Уелските метъл машини BULLET FOR MY VALENTINE ще бъдат част от фестивала Sofia Solid В София. Тръпнещите в очакване фенове на групата от България ще ги видят отново на живо по време на поредицата от събития на Fest Team - SOFIA SOLID. Подгряващият съпорт от страна на България все още не ясен.

Четири години след последния им концерт британските метълкор артисти се връщат на 28 юни на Арена София (Столичен колодрум) в Борисовата градина по покана на Fest Team.

2005 е годината, в която групата издава дебютния си албум The Poison. От тогава насам е затвърдила мястото си на сцената с над 3 милиона продадени албума по цял свят, челни места в класациите и бързо растяща фен база.

Едноименният албум BULLET FOR MY VALENTINE е последен, като бандата го определя за един от тези, който ги представя най-често. Фронтменът Mat Tuck описва музиката от албума като "свежа, агресивна, емоционална, дълбока и по-пламенна от всякога".

В BULLET FOR MY VALENTINE има крещящи сола и яростни рифове, по които техните дългогодишни фенове са луди. Мисля, че това е най-свирепата страна на Bullet For My Valentine, която съм виждал", споделя китаристът Michael Paget. "Смятам, че именно това е нещото, с което наистина блестим. Просто нямам търпение да покажа тези емоции на сцената!"

Продажбата на билети стартира на 15 май, като членовете на Fest Club ще се възползват от 11 лева намаление. Те ще могат да си купят билета за 88 лева, а за останалите фенове цената е 99 лева.

SOFIA SOLID продължава да изненадва българските метъл маниаци, като на 29 юни гост ще е Kreator. Те потвърдиха участието си на фестивала след бандата Amon Amarth. Мястото е същото - Арена София (Столичен колодрум), гостуването отново е по покана на Fest Team. Билетите вече са в продажба, а с присъединяването на Kreator, цената им не се променя.

Траш метъл групата Kreator тази година се завръща с петнадесети албум - опуса Hate Uber Alles, който е и първият им студиен албум с Frederic Leclercq (екс Dragonforce, Sinsaenum) на баса, който се присъединява към фронтмена Miland СMilleТ Petrozza, китариста Sami Yli-Sirnio и барабаниста Jurgen СVentorТ Reil.

Kreator са група със сериозно наследство от фенове и безспорни успехи зад гърба си. Те не са от музиканти, които лежат на стари лаври. В дръзко озаглавения си нов албум "Омраза над всичко" метъл титаните отново канализират своята яростна енергия и тежест, достатъчно силна, за да наклони земята извън оста ? или поне да завърти главите на публиката.

Очаква се още нови изпълнители да се включат в серията летни концерти в София, организирани от Fest team. Информация за всички предстоящи събития може да намерите на festteam.bg, ticketstation.bg и в социалните мрежи.

"Опера в парка"

Ако сте фен на певци и инструменталисти, които представят драматични произведения, съчетавайки текст с музика, за вас са представленията на Софийската опера и балет, която ще реализира 4 фестивала в края на юни.

На 24 юни (събота) стартира "Опера в парка". Програмата е насочена към децата. Мястото - парка на Военна академия "Г.С.Раковски" в столицата.

Стартът е с така наречения "Концерт за бебоци", в който публиката се учи да слуша музика.

Радост за малчуганите са представленията Трите прасенца", "Мечо Пух", "Вълкът и седемте козлета" и още много спектакли. Фестивалът приключва на 30 юли (неделя).

"Вагнер фестивал"

Посветен е на 210-годишнината от рождението на композитора Рихард Вагнер, организиран от Софийската опера и балет. "Пръстенът на нибелунга", "Тристан и Изолда","Парсифал" и "Летящият Холандец" са сред акцентите на програмата. Събитието ще се състои между 8 и 30 юли.

"Музи на водата"

В средата на юли стартира фестивал край езерото "Панчарево", който се казва "Музи над водата". Началото ще бъде дадено с балета "Лебедово езеро" на 14 юли (петък). Сред акцентите в програмата са още балетите "Сън в лятна нощ" и "Кармина Бурана", както и операта "Летящият холандец".

"Опера на върховете"

В началото на август ще стартира фестивалът "Опера на върховете" край Белоградчишките скали. На 4 август (петък) започва с операта "Мадам Бътерфлай" и ще завърши на 13 август (неделя), с балета "Кармина Бурана"

Jazz под звездите на Деветашкото плато

Първият джаз фестивал за лятото е Jazz под звездите на Деветашкото плато.

Стартира на 30 юни с представяне на албума "Джазът пее на български", както и с музиката на The Social Callers. Мястото е къщата за гости "Онгъл" в село Кърпачево.

Втората вечер на фестивала ще се проведе на три локации - къщата за гости "Онгъл", Старата мелница, както и пещера "Гарваница".

Ще има организиран уъркшоп с Антони Дончев, който ще представи джаз импровизации, вокален уъркшоп с Марина Господинова, джем-сешън и шествие.

Фестивалът ще бъде закрит на 2 юли в "Онгъл" с "Джаз за деца" с Венци Благоев.

Партита Solar

За феновете на електронната музика клубът с огромна история - Yalta, организира няколко летни фестивала, които привличат ежегодно феновете на електронната музика, заради гостуването на най-добрите DJ-и в света. Първото за годината събитие ще се проведе на остров Света Анастасия край Бургас. Специален гост е DJ- Hot Since 82. С уникалния сет на July Morning той ще срази всички парти маниаци.

Приятна новина за пловдивчани е ,че фестивалът SOLAR PLOVDIV се завръща . Това събитие доведе Afrojack за първи път в България, заедно с Fedde le Grand и други, така че тази година се очаква много от него.

Yalta атакува лятото с пълна сила. В социалните мрежи това предизвика голям бум. За феновете на електронна музика в България бяха обявени 8 събития.

Дневните партита (SOLAR ISLAND), както и вечерните на пристанище Бургас (SOLAR SUMMER) ще доведат някои от най-разпознаваемите имена на световната сцена. Още един дебют за България е участието на Diplo, ще го чуем заедно със Seth Troxler. През юли и август ще видим още: Solomun, Ame, Hernan Cattaneo, Stefan Bodzin, Denis Horvat, Victor Calderone и Dubfire. Летният SOLAR календар ще завърши с мащабно събитие в Арена София, което кани Richie Hawtin, а билетите за всички концерти се продават с пълна пара.

A to JazZ 2023

В дните между 6 и 9 юли столицата ще бъде домакин на най-големите фестивали за джаз -A to JazZ 2023. Събитието ще се проведе на сцената в Южен парк 2 и обещава разнообразна програма.

Известната звезда, която ще присъства на фестивала, е Билал, който ще излезе на сцената на 7 юли. Той работи с изпълнители като Доктор Дре, Джей Зи и Бионсе, а през 2016 г. получава награда "Грами" за песента These Walls, която създава заедно с Кендрик Ламар.

Втората звезда е Джудит Хил, която се включва на 8 юли. Влизала е в колаборации с изпълнители от ранга на Майкъл Джексън, ЕлтънДжон, Спайк Лий, Принс и Джон Леджънд. Хил също е носител на "Грами" - за музиката към филма 20 Feet from Stardom.

Продукцията разказва за нейния път към славата и печели "Оскар" през 2014 г. в категорията за най-добър документален филм.

Третата звезда, която ще присъства на A to JazZ 2023, e Лакеша Бенджамин. Свири по уникален начин, като комбинира традиционен джаз с хип-хоп и соул музика. През последните години е имала участия със Стиви Уондър, Алиша Кийс, The Roots, Рашид Али, Крисчън Макбрайд и Грегъри Потър. Ще излезе на сцената на 9 юли, за да представи четвъртия си албум Phoenix.

По време на четирите фестивални вечери на A to JazZ 2023 публиката ще се наслади и на много български изпълнители, включително Криста, Bobo & The Gang, Петя Станчева и бас китариста Евден.

Музика на високо с Vola open air'23

Ако ви харесва да се наслаждавате на природа, комбинирана с хубава музика, трябва задължително да присъствате във Враца на Vola open air'23. Фестивалът ще се проведе между 21 и 23 юли на връх "Околчица".

Стартът на оупън еърът ще бъде реализиран от най-известния бразилски диджей Marky, заедно със Stamina MC. По време на фестивала ще чуете музикалния проект PISTA MASHINA, джаз квартета FREE4ALL и много други световно известни изпълнители.

Българите, които ще участват, са Leena & YANA както и продуцентът и диджей Puma & The Dolphin.

Фестивала ще закрие LTNC, чиято музика комбинира традиционни и съвременни ритми.

Rock In The Wine Valley 2023

Феновете на рок музиката задължително трябва да присъстват! Фестивалът ще се проведе между 30 юни и 2 юли. Къде? Винарна "Мидалидаре" в село Могилово, община Чирпан.

Легендите на рока - Scorpions, ще дадат чудовищен старт на фестивала, а шведите от Dynazty ще го продължат. Там ще гърмят и германците Iron Savior.

На 1 юли излиза шведската хард рок група Europe. След тях са Blind Guardian от Германия и италианската готик метъл банда Lacuna Coil. Легендите от Helloween ще закрият фестивала на 3 юли заедно с нидерландската симфоник метъл група Epica.

Plovdiv Jazz Fest

Феновете на джаза ще могат да присъстват на още едно събитие в Пловдив. За втора поредна година между 4 и 6 август стартира Plovdiv Jazz Fest. Акцентът е джаз с етно мотиви. Фестивалът ще бъде открит с концерт на кларнетиста Иво Папазов-Ибряма и оркестър "Тракия".

Bansko Jazz Festival

След Пловдив джазът ще завладее и курортното селище Банско. Фестивалът ще се проведе между 5 и 12 август. Проектът "Среща в приказка (та)" на Вили Стоянов ще открие събитието. Той е подготвил нов прочит на музиката на Йосиф Цанков След това ще продължи с творчеството на Франк Гамбали от Австралия и Cinga manga fun от България.

Камелия Тодорова, Петър Славов и Ари Ерев от Израел ще се качат на сцената на 6 август, а в третата фестивална вечер гости ще са Вероника Тодорова и Кристофър Херман (България-Германия), Йондер Фочан трио от Турция и Луси Удуърт квартет (САЩ-Великобритания). Мирослава Кацарова, "Показ" трио от Украйна, Хесус Молина и Лос Дромерос (Колумбия-САЩ), както и други артисти от България и света ще очароват зрителите на Банско джаз фестивала. Ивентът ще бъде закрит на 12 август с изпълненията на Desy & Shiny Stockings с гост Атанас Попов, Алфредо Родригес трио от Колумбия и Еспен Ериксен трио и Анди Шепърд от Норвегия.

SPICE Music Festival

Ако искате да се върнете към 90-те години на XX век, може да присъствате на бургаския SPICE Music Festival / 4 и 5 август/. През първия ден на сцената са Dr. Alban, N-Trance, Paradisio, S.T.S.B. FKA FUN Factory, U96, Alexia & DJ Quicksilver. На 5 август излизат още популярни изпълнители от 90-те като Apache Indian, Kate Ryan, Culture Beat, Lucenzo, Nana, SNAP! и Гумени глави.

Рок фест "Хоталич"

В началото на септември мащабният рок фестивал "Хоталич" ще се проведе в град Севлиево. Събитието ще бъде открито от "Ахат", . Sevi, Affection и Sakar.

На 2 септември на сцената ще излязат "Легендите", "Уикеда", COOL DEN, "Северозападняците" и DEAD AHEAD.