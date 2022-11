Легендарните PANTERA на живо в София на 26 май 2023

Една от най-великите метъл банди на всички времена идва в България за самостоятелен концерт по покана на Fest Team. PANTERA на живо – немислимата мечта на няколко поколения български фенове на тежките рифове, става реалност на 26 май 2023 в зала Арена София, а билетите влизат в предварителна продажба в сряда в 10:00 сутринта.

PANTERA е без съмнение една от най-великите метъл групи на всички времена. Безкомпромисният квартет с вокалист Philip Anselmo, китарист Dimebag Darrell, неговия брат, барабаниста Vinnie Paul и басиста Rex Brown, бързо се издига до огромен световен успех през 90-те години на миналия век с множество златни и платинени албуми, разпродадени турнета, брутални изпълнения на живо и четири номинации за Grammy®.

И до днес техните метъл шедьоври са крайъгълни камъни на тежката музика – „Cowboys From Hell“, „Vulgar Display Of Power“ и „Far Beyond Driven”, който става номер 1 в Billboard. Четиримата от Тексас продължават да вдъхновяват множество музиканти по света като същевременно печелят милиони безумно предани фенове по целия свят. В това число – и българската публика.

Събитието във фейсбук е тук. Предварителната продажба на билети за концерта на PANTERA в София стартира на 23 ноември в 10:00 сутринта - ексклузивно за членовете на Fest Club. В специална подкатегория на сайта на Fest Team пък още днес в 10:00 стартира предварителната регистрация. При попълване на данните си, потребителите ще получат уникален код Fest Club ID, който ще получат броени минути преди началото на продажбите, с който ще могат първи да си купят от билетите от предварителната продажба, която започва в 10:00 в сряда. Активните членове на Fest Club няма нужда да се регистрират повторно. В петък - 25 ноември, отново в 10:00 сутринта, започва и масовата продажба с цени на билетите от 80 до 160 лв. в мрежата на Ticketstation.

