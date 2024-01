FIVE FINGER DEATH PUNCH се завръщат у нас! Ето кога

Точно две години след последния си концерт у нас, FIVE FINGER DEATH PUNCH се завръщат отново в България за хедлайн шоу на 2 юли 2024 на Арена София, Столичен Колодрум по покана на Fest Team като част от лятното си европейско турне 2024. Ограничено количество билети влиза в продажба за членовете на Fest Club утре, сряда 24 януари на цени от 88лв. в мрежата на tickestation.bg.

5FDP са вече много повече от едно от най-разпознаваемите съвременни имена в музиката в световен мащаб. Тежката им музика с емоционални текстове оглавява класации за албуми, имат многобройни награди, свирят като хедлайнери на големи фестивали и разпродават арени, където и да се появят. Популярността им расте стремглаво от дебюта им The Way of the Fist през 2007, F8, осмият им албум през 2020, който Metal Hammer определя като „най-добрия в тяхната кариера“, а на списанието-икона за метъл музиката може да се има доверие. 5FDP имат над 9 милиарда стриймвания на музиката си онлайн и след като завършват успешните си стадионни концерти с Metallica в САЩ тази година, са готови да превземат на абордаж Европа и Обединеното кралство догодина. Групата ще представи своя последен студиен албум Afterlife, както и всичките си класически хитове пред феновете си в 20 европейски страни от май до юли 2024 г.

За щастие, една от двайсетте дати в турнето, е запазена за София – 2 юли, Арена София, Колодрум.

Хеви метъл машините, обаче, не идват сами. Специален гост на хедлайн концертите им през 2024 са атрактивните ICE NINE KILLS. Те ще свирят с 5FDP и у нас. ICE NINE KILLS (Spencer Charnas - вокали, Dan Sugarman - китара, Ricky Armellino - китара, Joe Occhiuti - бас, Patrick Galante – барабани) издигат в култ най-мрачните ъгълчета на поп културата, като отдават почит на емблематични хорър символи. Албумът им от 2015 Every Trick in the Book достига до Топ 5 на хард рок албумите по света. През 2021 ICE NINE KILLS издават The Silver Scream 2: Welcome to Horrorwood. Албумът им носи място в Топ 20 (#18) на Billboard Top 200. През 2023 г. групата подгрява самите Metallica на разпродадени стадиони по целия свят в рамките на световното им турне M72 World Tour. ICE NINE KILLS турират с изпълнители като Slipknot, Falling In Reverse, In This Moment, Black Veil Brides и Motionless In White и оглавяват собствени турнета в Северна Америка и Европа. Групата отбеляза огромен успех и с нетрадиционна си хорър конвенция The Silver Scream Con, която отбеляза второто си, разпродадено издание през септември. ICE NINE KILLS имат над 2 милиона месечни слушатели в Spotify и над 204 милиона гледания в YouTube.

Билетите за концерта на FIVE FINGER DEATH PUNCH влизат в масова продажба в петък, 26 януари и са на цени от 99 до 120 лв. в мрежата на tickestation.bg и 160 за VIP билети. Събитието във фейсбук е тук.

