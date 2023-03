Ето ги големите победители. Кой грабна "Оскар"?

Фентъзи кунг-фу комедията "Всичко навсякъде наведнъж" спечели награда "Оскар" за най-добър филм, съобщиха световните осведомителни агенции.

Останалите номинирани във водещата категория за наградите на американската Академия за кинематографично изкуство и наука бяха "На Западния фронт нищо ново", "Аватар: Природата на водата", "Баншите от Инишерин", "Елвис", "Семейство Фейбълман", "Тар" ("Лидия Тар"), "Топ Гън: Маверик", "Идиотският триъгълник" и "Жените говорят".

Филмът "Всичко навсякъде наведнъж" спечели седем награди "Оскар" от 11 номинации и е големият победител на вечерта. Създателите му Даниъл Шайнерт и Даниъл Куан спечелиха наградата за най-добър режисьор. Филмът получи три актьорски награди - на Мишел Йео за най-добра актриса, Ки Хи Куан - най-добър актьор в поддържаща роля и Джейми Лий Къртис - най-добра актриса в поддържаща роля.

Ето кой взе златните статуетки:

Най-добра актриса в главна роля: Мишел Йео за "Всичко навсякъде наведнъж"

„За всички момиченца и момченца, които ме гледат тази вечер - това е знамето на надеждата. Това доказва, че когато мечтаеш големи неща, те се случват. Дами, никога не допускайте някой да ви каже, че сте прецъфтели!", заяви актрисата.

Най-добър актьор в главна роля: Брендън Фрейзър за "Китът"

„Преди 30 години започнах в този бизнес. Нещата не ми се получаваха лесно и едно време недооценявах какво имам, докато то не приключи. Затова искам да благодаря за признанието. Това беше като една експедиция до дъното на морето и след това изплуване нагоре към Слънцето. Благодаря!”, каза Фрейзър.

Най-добър режисьор: Даниел Куан и Даниел Шайнърт за „Всичко навсякъде наведнъж”

Поддържаща роля: Ки Хи Куан за „Всичко навсякъде наведнъж”.

„Моето пътуване тръгна от една лодка. Прекарах година в лагер за бежанци и в крайна сметка се оказах на най-голямата сцена в Холивуд", заяви Куан

Актриса в поддържаща роля: Джейми Лий Къртис за „Всичко навсякъде наведнъж”.

„Всички, които направихме този филм, ние спечелихме този „Оскар”. Всички хора, които подкрепят киното. Хиляди, хиляди! Току-що спечелихме „Оскар”, заедно”, каза Къртис.

Чуждоезичен игрален филм: „На Западния фронт нищо ново”

Анимационен филм: "Пинокио" на Гийермо дел Торо.

Документален филм: "Навални"

Българинът Христо Грозев е част от екипа на режисьора на филма Даниел Роър.

Най-добър игрален късометражен филм: An Irish Goodbye

Операторско майсторство: "На Западния фронт нищо ново"

Най-добър грим и прическа: "Китът"

Най-добър дизайн на костюмите: „Черната пантера: Уаканда завинаги” - Рут Картър

Рут Картър влиза в историята. С втората си награда за най-добър дизайн на костюми тази вечер тя става първата афроамериканка, която печели няколко „Оскара”, в която и да е категория.

Документален късометражен филм: The Elephant Whisperers

Късометражен филм (анимационен): The Boy, the Mole, the Fox and the Horse

Най-добър продукционен дизайн: „На Западния фронт нищо ново”

Най-добър саундрак: „На Западния фронт нищо ново”

Най-добри визуални ефекти: „Аватар: Природата на водата”

Най-добър оригинален сценарий: „Всичко навсякъде наведнъж”

Най-добър адаптиран сценарий: „Жените говорят”

Най-добър звук: „Топ Гън: Маверик”

Най-добър монтаж: „Всичко навсякъде наведнъж”

Най-добра оригинална песен: NAATU NAATU от RRR

Индийският филм RRR е и с българско участие. Тодор Лазаров е човекът, благодарение на когото част от лентата е снимана в България.