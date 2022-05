Дрийм Тиътър - идват професорите на съвременния прогресив рок

Легендарната група отново ще гостува у нас на 30 май.

DREAM THEATER ще свирят в София на 30 май 2022. Концертът в Зала 1 на НДК е по покана на радио ТАНГРА МЕГА РОК и ще бъде част от световното турне на знаменитата американска прогресив група по повод нейния 15-и студиен албум "A View From The Top Of The World".

"A View From The Top Of The World" излиза на 22 октомври от InsideOut Music/Sony Music.Корицата на албума е правена от ХЮ САЙМ, който освен дългогодишното си сътрудничество с DREAM THEATER, е работил и с RUSH, IRON MAIDEN, STONE SOUR и други.Продуцент на записите е китаристът ДЖОН ПЕТРУЧИ в сътрудничество със звуковия инженер ДЖЕЙМС МЕСЛИН.Невероятният ДЕВИН ТАУНСЪНД ще бъде специален гост на концерта на DREAM THEATER в Зала 1 на НДК на 30 май 2022.

Лудият канадец е ангажиран да участва в цялото европейско турне на американската група и ще изнесе 75-минутно шоу със собствената си банда преди нея.

Достойните наследници на старата прогресив рок школа

"Дрийм Тиътър" (Dream Theater) е прогресив рок / прогресив метъл група от Бостън, Съединени американски щати.Създадена е през 1985 г. под името "Маджести" от тримата студенти Джон Петручи, Джон Миунг и Майк Портной от Музикалния колеж Бъркли в Бостън. "Дрийм Тиътър" е сред най-изтъкнатите представители на жанра прогресив метъл.

За музиката на групата са характерни необичайната структура на композициите със смяна на ритъма, сложните инструментални партии и високото изпълнителско майсторство на музикантите. Точно в този смисъл те са достойни наследници на старата прогресив рок школа, като особено влияние на тяхната музика оказва легендарното канадско трио "Ръш". Хард рок легендите от "Дийп Пърпъл" са друга основна група, от която "Дрийм Тиътър" са черпили творческо вдъхновение. Първият концерт у нас на великата група бе през лятото на 2002 година в Зала 1 на НДК и бе зашеметяващо тричасово шоу с антракт.

Тази пролет спечелиха "Грами" за метъл изпълнение

В началото на април DREAM THEATER спечелиха 'ГРАМИ' в категория 'НАЙ-ДОБРО МЕТЪЛ ИЗПЪЛНЕНИЕ'.Наградата бе присъдена на американската група за песента 'The Alien' от излезлия през октомври нов студиен албум 'A View From The Top of The World'.DREAM THEATER бяха в конкуренция с DEFTONES, GOJIRA, MASTODON и РОБ ЗОМБИ.

"Това е лудост! Тази награда е за всички наши фенове по света - обичаме ви!" - написа групата в социалните си платформи. В основния състав на групата по принцип има само една промяна. Още през 2010 година барабанистът Майкх Портной напусна групата, като неговото място бе заето от друг изключителен музикант - Майк Манджини. В София отново ще видим и вокалиста Джеъймс Ла Бри, вездесъщият китарист Джон Петручи, големият органист Джордан Ръдес, както и несменяемият басист Джон Мюнг.

Преди години в "Дрийм Тиътър" свиреше и друг гениален клавитурист Дерек Шериниън.