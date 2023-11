Davide Squillace и Ninetoes на хаус сцената на Metropolis pres. Heroes Total

Както винаги, Metropolis е със страхотен line up и на двете сцени за Metropolis pres. Heroes Total на 2ри декември в Интер Експо Център. На повече от 10 международни и родни диджей, ще могат да се насладят присъстващите на партито.

Ето гостите на техно сцената:

Davide Squillace: "Когато моите съученици следваха право и медицина се питах какво ли ще правя след 15 години с моята DJ професия докато те са вече доктори и юристи. А ето че днес аз имам повече участия от всякога, докато половината от тях са безработни.“ Това ми сподели Davide Squillace при последното си гостуване на Метрополис. И наистина, той едва ли си е представял, че 20 години след завършването на училището за тон инженери в Неапол ще бъде един от най-търсените Tech house DJs в света с издания за престижни лейбъли като Ovum, Saved, Sci+Tec, Desolat, Get Physical и Supernature. Нещо повече – дори ще стартира свои издателски компании Sketch, Minisketch, Hideout и Titbit.

През 2007 той дебютира за едно от най-престижните партита на остров Ибиса Circo Loco и оттогава той е негов резидент не само в клуб DC10, но и навсякъде по света.

Напоследък Davide заедно с Matthias Tanzmann и Martin Buttrich обикаля Европейските клубове и фестивали като Better Lost Than Stupid, колаборация, родила се след един изключително успешен B2B2B на фестивала Electric Zoo в Ню Йорк. Но независимо дали е сам или с някого на пулта, Davide Squillace притежава и уменията, и дълбоките познания в електронната музика, и харизмата, които му позволяват да „счупи“ дори и най-претенциозната публика от танци. А доказателството за това, че почти всеки италианец е свързан с модата е и неговата колаборация със създателя на „County of Milan“ Marcelo Burlon за женското ревю на марката в седмицата на модата в Милано. И сякаш това не е достатъчно, Davide продължава да издава музика за Cadenza, Kaoz Theory, Moon Harbour и Hot Creations.

Ninetoes - Той влиза в елита на Tech House DJs с гръм и трясък, когато парчето му „Finder“ взриви дансингите не само в Ибиса, но и по целия свят. Всъщност, можем да го определим като истински „crossover“ хит, защото в изключително сегментираната електронна сцена DJs от всички направления го включиха в кулминацията на сетовете си. Артисти, толкова различни като Carl Cox, Loco Dice, Luciano или DJ Koze го посочиха като трак на годината, а то стана и най-търсен трак в платформата Shazam за 2013 година.

Това, което не знаем за Ninetoes е, че той има успешна кариера и преди „Finder“ но като хип хоп DJ, стил, който е изключително популярен не само в родния му Щутгарт но и в цяла Германия. Оригинално парчето е записано в много по-бавно темпо и с друг ритъм, но когато почти случайно Ninetoes го „забързва“ ефектът върху публиката е мигновен и така, след лека преработка се ражда едно от най-емблематичните тракове в електронната музика. Martin Eyerer, негов стар приятел го издава за лейбъла си Kling Klong и останалото е история.

Но историята не свършва дотук. Съвсем естествено, при този интерес към „Finder“ клубове и фестивали по света да искат да поканят артиста, който го е създал. И той не ги разочарова – сетовете му са луксозни и мощни точно като автомобилите, произвеждани в родния му Щутгарт. И точно като тях плъзват по всички континенти без Антарктида и вдъхновяват всеки, който пази в сърцето си място за хаус и техно музиката. Било заради изключителните му умения на пулта, наследени от годините му като хип хоп DJ, било заради силно заразното му добро настроение. Ето, дойде време и Българската публика да се срещне с него. А ако сте си помислили, че тази заетост пречи на продуцирането му, грешите. Следват издания за най-престижните грамофонни компании за тек хаус Saved, Suara, Mobilee, Play It Down, Atlantic Jaxx, This & That, Toolroom, Stereo Productions и много други.

