COCOON В ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР – 3 ДЕКЕМВРИ

We owe U our love of electronic music – този транспарант беше опънат в средата на зала Фестивална на епичното парти на Cocoon през ноември 2013 година.

И този надпис описва всичко. Още от онази ноемврийска сряда в същата зала през 1998, когато Свен Вет ни разказа първата си приказка. Оттогава изминаха много години, музиката и стиловете се сменяха, но присъствието на папа Свен e онази звезда, която винаги сочи верния път на всички, залутали се в необятното море от звуци. Той беше първият DJ, нарушил Британската хегемония на остров Ибиса именно с партито си Cocoon в клуб Амнезия в понеделник. Първият артист, който с авангардната си техно музика и с гостите на Cocoon промени целия музикален фон на „белия“ остров завинаги. Първият артист, който в продължение на 17 часа, сменяйки три локации в Слънчев Бряг, държа родната публика „на гребена на вълната“.

Cocoon беше първият световен парти франчайз, стъпил на сцената в България още през 2013 г. Високите музикални стандарти, поставени от самия Свен Вет, в съчетание с уникалната сценография и видео оформление от престижната Португалска криейтив агенция DubLab издигат цялостното изживяване на друго ниво.

Българската публика е първата в света, която ще се срещне с „новия“ Cocoon на 3 декември в най-голямата зала на Интер Експо Център. Заедно с легендата Sven Vath зад пулта ще застанат Maurizio Schmitz, Gregor Tresher с първото си live изпълнение за България, както и Metropolis DJs, които ще открият и закрият 9-часовия маратон в декемврийската нощ.