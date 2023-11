Брус Дикинсън с концерт в България, ето кога

В турнето на Брус Дикинсън за новия му солов албум "The Mandrake Project" се включва и България с концерт на Арена София, Столичен Колодрум, на 16 юли 2024. Билетите за концерта на един от най-характерните вокалисти в хеви метъл историята влизат в предварителна продажба за членовете на Fest Club на 8 ноември в 12 часа.

След като през септември Брус Дикинсън изненада целия рок и метъл свят като обяви предстоящ солов албум и дати за турне в Латинска Америка, днес можем да потвърдим и дата за концерт в България, както и допълнителни подробности за "The Mandrake Project".

Първият сингъл от него ще бъде "Afterglow of Ragnarok" – очаквано драматично и епично парче, което запознава феновете не само със звученето на албума, но и със завладяващата история, която е в основата на "The Mandrake Project".

Песента излиза на 1 декември на колекционерска 7-инчова плоча, към която има и комикс от осем страници. Сингълът включва и оригиналната соло демо версия на Дикинсън на песента "If Eternity Should Fail", която се появява за първи път в албума "The Book Of Souls" на Iron Maiden през 2015 г.

Дикинсън споделя: "Този албум беше много лично пътуване за мен и съм изключително горд с него. Рой Зи и аз го планирахме, писахме и записвахме в продължение на години и съм много развълнуван, че хората най-накрая ще го чуят. Още по-развълнуван съм от перспективата да изляза да го представя с тази невероятна група и на живо! Видно е, че ще свирим на колкото се може повече концерти, на колкото се може повече места, за колкото се може повече хора!"









