Бандата Me And My Devil представят новият си сингъл: “So Cool”

“So Cool” е новият сингъл от втория албум на Me And My Devil. Тракът представя новата посока в музикалното пътешествие на бандата – по-тежък и мрачен звук в микс със сайкъделик китари и текстове – хапки от реалността.

Видеото към “So Cool” е директно описание на настроението по време на концертите на бандата – екзалтирана публика, магична атмосфера и бохемско присъствие на сцената, което оставя без дъх. Визуалната концепция е на Ангел Каспарянов, чиято работа стои зад по-голяма част от видеопродукцията на групата.

“So Cool“ е парче за моментите, в които живеем в паралелен свят в мрежата и си мислим, че всичко, което споделяме там е велико, гениално и простено. Но всъщност представлява огромна черна дупка, в която се давим от самота“ – споделят от бандата.

“So Cool” e вече достъпна на всички музикални платформи.

Me And My Devil завършват работата по втория си албум, като следващият сингъл ще излезе в средата на лятото.

Първото участие на бандата за 2023 ще бъде на сцената на Sofia Live Festival на 23-и юни заедно с иконите UNKLE, 1000mods, Love’n Joy.

https://www.youtube.com/watch?v=qIAJGX7iuco

***

Me And My Devil са:

Васил Първановски /китари, вокали, програминг/

Ангел Каспарянов /вокали, клавишни/

Мартин Стоянов /бас/

Деян Драгиев – Даката /барабани/

@Facebook Me And My Devil

@Instagram Me And My Devil

@Spotify Me And My Devil

@Bandcamp Me And My Devil

@Youtube Me And My Devil

Press & Bookings: Projector Plus