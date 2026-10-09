BABYΛON идва: София става сцена на една от най-мащабните drum & bass нощи в България

BABYΛON е не просто дума, а понятие с много различни значения, които са се формирали в продължение на хиляди години. То е символ на сътворението, знанието, властта, разделението и стремежа на човешката цивилизация да подреди хаоса във вселената. Това е също така град, империя, храм, център на знанието и място, в което хората са се опитвали да разберат самото начало на света, времето и природните закони. В Rastafari пък е символ на властта, разделението и системата, която държи човека далеч от собствената му свобода.

Във всяка BABYΛON система обаче се надига съпротива, която създава общност и алтернативна култура. Drum & Bass / Jungle музиката отдавна е превърнала тази идея в енергия, която помни миналото, отхвърля разделението и създава пространство, в което хората могат да се срещнат извън границите на обичайното. Целта е не просто да създадем бледо копие на всичко, което сме правили досега, а да направим следващата стъпка в развитието на алтернативната електронна сцена в България. С всяко следващо ежегодно издание концепцията ще разкрива част от историята си, формирайки не просто поредното събитие, а нова културно-музикална реалност.

„GENESIS“ е първата глава и естественото начало на това ново пътешествие, което сме ви приготвили, а всичко ще се проведе на повече от 2500 кв. м в софийския Интер Експо Център на 21 ноември (събота). Така BABYΛON всъщност ще се превърне в едно от трите най-мащабни събития на закрито, правени някога в историята на родната сцена, а дебютното издание ще представи основите на тази култура у нас, нейното настояще и бъдеще под формата на три тематични сцени - ROOTS, EVOLUTION и UNITY.

На „ROOTS“ сцената ще отпразнуваме 20 години от първото издание в България на един от най-дълголетните и известни брандове от международната сцена - The World of Drum & Bass. Именно с него през далечната 2006-та година в столичния „Зимен дворец“ поставихме началото на идеята не просто да се канят гости, но също така да организираме и партита с най-големите световни музикални лейбъли у нас. Това, освен че ни помогна да представим на феновете тук още един аспект от тази независима култура, безспорно помогна да утвърдим България на световната drum & bass карта като една от уникалните и стилово неподправени дестинации за слушателите на тази музика от цял свят.

„EVOLUTION“ сцената ще бъде за един от най-разпознаваемите H.M.S.U. брандове - КЛАСИКА. От самото начало целта на това концептуално събитие беше да представи легендите на тази музика пред българската публика, но също така създаде прецедент, като успя да се превърне в разговорно наименование за качествено и издържало теста на времето парче или артист.

Зад „UNITY“ сцената няма да има бранд или марка, защото това е най-вече послание, което винаги е резонирало в името на нашата организация - H.M.S.U., но също така ще ни въведе в следващите глави в историята на BABYΛON. Именно тази сцена ще е епилогът на първото издание „GENESIS“, а това, което ще загатнем, е да очаквате нещо иновативно и различно от всичко, което е правено досега на продукционно ниво, както у нас, така и по света.

Билетите са вече в продажба през мрежата на EVENTIM

🎟️ Билетни каси - от магазините и партньорите им в цялата страна.

🎫 Купи онлайн: https://links.hmsu.org/babylon-tix

✦ Редовни билети:

✧ Промо: 19 EUR (първите 200 броя) / РАЗПРОДАДЕНИ

✧ Ранни: 29 EUR (до 10.10)

✧ Стандартни: 39 EUR (от 11.10 до 01.11)

✧ Късни: 49 EUR (от 02.11 до 20.11)

✧ На входа: 60 EUR (на 21.11)

✦ Genesis pass:

✧ Ниво 1: 40 EUR (50 броя) / 75% РАЗПРОДАДЕНИ

✧ Ниво 2: 60 EUR (50 броя)

✧ Ниво 3: 80 EUR (50 броя)

✦ Само 150 броя с отделен вход, зони с ограничен достъп, безплатен гардероб, специален подарък и други изненади.

BABYΛON • GENESIS

21.11.2026 - Saturday | Inter Expo Center, Sofia

3 stages | 8+ International headliners

✦ Артисти :

BLACK SUN EMPIRE

/ Blackout // NL /

https://instagram.com/blacksunempire_nl

https://fb.com/blacksunempire

https://blacksunempire.com/

DJ HYPE

/ Playaz // UK /

https://instagram.com/djhype_playaz

https://playaz.co.uk

DOCUMENT ONE

/ Shogun, Elevate, Technique // UK /

https://instagram.com/documentone

https://fb.com/DocumentOne

DJ SS

/ The World of Drum & Bass, Formation // UK /

https://instagram.com/djssform

https://fb.com/DjssFanPage

https://fb.com/wodnb

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✦ Stages:

✧ ROOTS: 20 years "The World of Drum & Bass" Bulgaria

✧ EVOLUTION: KLASIKA

✧ UNITY

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✧ The biggest, baddest & heaviest event around

✧ Organized by H.M.S.U.