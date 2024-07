20 хиляди куфяха като едно цяло на фестивала, а HILLS OF ROCK едва сега започва

Повече от 20 хиляди човека, за които рок музиката е един от елементите, които те карат да се чувстваш жив, се събраха на Гребната база в Пловдив в четвъртък, 25 юли, за да станат свидетели на великолепния първи ден от HILLS OF ROCK 2024. Хедлайнери на Ден 1 бяха носителите на награди Grammy КoЯn, с повече от 30 години на сцена и стотици музикални награди, мултиплатинената група на Джонатан Дейвис и компания, която носи енергията на бунта и мрака в текстовете си, а милиони фенове по света -

знаят наизуст. И всяка нота си заслужаваше.

В динамичния първи ден фестивалът оживя, освен с всепомитащата енергия на КoЯn, и със зареждащите изпълнения на Me And My Devil, Loathe, Skindred и Spiritbox на главната сцена, така и с редица качествени актове на сцените На Тъмно и Строежа. През деня там бяха и любими герои от локалната сцена като Цар Плъх, No More Many More, ALI, Fyeld, Nocktern и Керана и Космонавтите, Death Row и The Fourtones.

Днес, петък, 26 юли, денят обещава да се превърне в легендарен. Публиката със затаен дъх очаква първото гостуване на Bring Me The Horizon у нас. С номинация за Grammy и награда BRIT, с над 5 милиона продадени албума глобално, aрмия от фенове, разпродадени турнета в цял свят, мултиплатинените Bring Me The Horizon идват в България, точно когато са на върха на славата. Групата буквално пренаписва определението за това какво означава да бъдеш част от модерната метъл сцена и да не спираш с експериментите в музиката. BMTH си колаборират предизвикателно с поп

звезди като Ed Sheeran, с екстремни артисти като Dani Filth от Cradle of Filth, дори включват и български фолклорни мотиви от народната песен „Ерген Деда“ в един от най-успешните си сингли Parasite Eve.



Ангажиментът на Fest Team е да продължи да предоставя най-доброто от

международната и българска музикална сцена, гарантирайки на публиката вълнуващи и незабравими моменти по време на събитията си с артисти и изпълнения на световно ниво.

Фестивалът Hills of Rock продължава да бъде акцент в летния календар, събирайки най-доброто от рок музиката от цял свят. Очаквайте още новини и се подгответе за ощe два дни, изпълнени с невероятна музика, вкусна храна и напитки, голям избор от мърч и много, много спомени.

Билетите за HILLS OF ROCK 2025 вече са в продажба и започват на цени от 180 лв в мрежата на ticketstation.bg. Билетът дава достъп до всички дни на фестивала през 2025.

