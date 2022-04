Коя е перфектната закуска

Диетологът и експерт по хранене Лиза Московиц посочи перфектната закуска за поддържане на здрава храносмилателна система и добро здраве на червата. Експертът нарече плодовете един от основните продукти за сутрешното хранене, според статия на Eat This, Not That!

Диетоложката Британи Дън отбелязва, че повечето плодове са с ниско съдържание на мазнини, натрий и калории и са източник на много хранителни вещества, включително калий, диетични фибри, витамин С и фолиева киселина.

Най-добрите плодове за закуска според експерта са круши, банани и ябълки, тъй като съдържат полифеноли с антиоксидантни и противовъзпалителни свойства, както и фибри, понижаващи холестерола. Тя също така посочва, че бананите съдържат пектин, който подхранва чревните бактерии и ви кара да се чувствате сити.

Московиц съветва да ядете поне 25 грама фибри на ден: овесена каша ще помогне за това. Тя нарече киселото мляко идеален продукт за закуска. „Колкото повече добри бактерии има в червата ви, толкова по-добре функционират и усвояват храната“, каза експертът по хранене. „Здравите черва помагат за укрепване на имунната система.

За да разнообразят менюто, диетолозите съветват да смесвате кисело мляко с други здравословни храни: горски плодове, ядки, пълнозърнести храни.

Зеленчуците също са чудесен вариант за правилно и здравословно начало на деня, сигурен е Дън. „Те съдържат много хранителни вещества като калий, магнезий и фибри. Зеленчуците също съдържат полифеноли, съединения, които подобряват храносмилането, мозъчната функция и нивата на кръвната захар. Те също така предпазват от кръвни съсиреци, сърдечни заболявания и някои видове рак“, каза тя.

По-рано диетологът Наталия Денисова разказа каква трябва да бъде идеалната закуска за отслабване. Тя съветва да закусвате половин час след събуждането и да изчислите менюто така, че една четвърт от дневните калории да се падат на сутрешното хранене.