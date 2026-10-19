Радев с първи кмет. Кой е Росен Русанов?

Първи клет има Прогресивна България. Това е Росен Русанов в Полски Тръмбеш, където вчера се проведоха частични избори, след като предишният кмет Георги Чакъров стана депутат от партията на Румен Радев.

Русанов бе заместник на Чакъров в община Полски Тръмбеш, а след влизането му в парламента пое кметския пост като временно изпълняващ. На изборите сега бе единствен кандидат.

Росен Русанов се като независим, но Чакъров застана зад него, влизайки в инициативния му комитет, а тъй като е депутат от мнозинството, това прави официална подкрепата на “Прогресивна България”.