Вранча отново се разтресе! Усети се у нас

Силно земетресение разтърси Вранча.

Трусът е с магнитуд 5,2. Той е станал на 49 км от град Брашов.

Земетресението е регистрирано в 17:40 ч.

По информация на NOVA трусът е усетен в Северна България.

Вранча е един от най-опасните сеизмични райони на България.

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 19 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/7MbYZOb2L7