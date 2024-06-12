Рожден ден днес имат

Наум Шопов, актьор и лекар
Инж. Дойчин Василев, алпинист, антарктически изследовател и кинодокументалист
Ива Петрони, журналистка
Иван Бедров, журналист
Кристиан Вигенин, водач на евролистата на БСП, зам.-председателят на 49-то НС, зам.-председател на БСП
Любомир Тодоров, дипломат
Людмила Чешмеджиева, оперетна актриса и филмова актриса
Николай Паслар, световен и европейски шампион по свободна борба
Добромир Гущеров, бизнесмен
Доц. д-р Велина Гергелчева, д.м., началник Клиника по неврология в УМБАЛ "Софиямед"
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