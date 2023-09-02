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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Елица Тодорова, певица

Иван Тенев, поет и художник

Петър Бочуков, журналист

Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание "Минута е много"

Радослав Великов, олимпийски медалист по борба

Рашко Узунов, актьор и режисьор

Михаил Дюзев, журналист и радио водещ

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Тагове: Рожден Ден 2 Септември

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