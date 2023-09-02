Рожден ден днес имат
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Елица Тодорова, певица
Иван Тенев, поет и художник
Петър Бочуков, журналист
Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание "Минута е много"
Радослав Великов, олимпийски медалист по борба
Рашко Узунов, актьор и режисьор
Михаил Дюзев, журналист и радио водещ
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