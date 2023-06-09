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Последни новини / България / Общество

Рожден ден днес имат

От: Агенция Стандарт -
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Рожден ден днес имат
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Наум Шопов, актьор и лекар

Инж. Дойчин Василев, алпинист, антарктически изследовател и кинодокументалист

Ива Петрони, журналистка

Иван Бедров, журналист

Кристиан Вигенин, зам.-председателят на 49-то НС и зам.-председател на БСП

Любомир Тодоров, дипломат

Людмила Чешмеджиева, оперетна актриса и филмова актриса

Николай Паслар, световен и европейски шампион по свободна борба

Добромир Гущеров, бизнесмен

Доц. д-р Велина Гергелчева, д.м. началник Клиника по неврология в УМБАЛ „Софиямед“

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Тагове: Рожден Ден 12 Юни

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