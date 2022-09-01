Рожден ден днес имат
A
A
A
Елица Тодорова, певица
Иван Тенев, поет и художник
Петър Бочуков, журналист
Петър Вучков, актьор, дългогодишен водещ на телевизионното състезание "Минута е много"
Радослав Великов, олимпийски медалист по борба
Рашко Узунов, актьор и режисьор
Михаил Дюзев, журналист и радио водещ
Всички новини от категория Общество.
Вижте всички актуални новини от Standartnews.com
Водният ад продължава. Предупреждението
Костадинов: "Възраждане" е шансът на България за неза...
Наградиха убиец рецидивист с руски орден за храброст
Река заля магистрала Тракия, предупреждение за шофьор...
Нов телефонен рейд на Ердоган, какво предложи на Пути...
Тома Биков посочи най-големия слон в стаята
Никола Минчев проговори за изборите, кои са червените...