Рожден ден днес има вицепрезидентът Илияна Йотова

Рожден ден днес има вицепрезидентът на България Илияна Йотова.
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Валери Жаблянов, политик от „БСП – Обединена левица“
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