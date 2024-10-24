Рожден ден днес има вицепрезидентът Илияна Йотова

Рожден ден днес има вицепрезидентът на България Илияна Йотова.

Празнуват още:

Владимир Пенев, актьор

Проф. Михаил Мирчев, политолог и социолог

Петър Стойчев, световен шампион по плувен маратон и плуване в ледени води

Георги Милчев-Годжи, музикант в „Ку-ку бенд“

Екатерина Михайлова, юрист, бивш депутат

Проф. Борис Гондов, художник и скулптор

Валери Жаблянов, политик от „БСП – Обединена левица“

Дарина Янева, художничка

Маргарита Николова, политик и икономист

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com