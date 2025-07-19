Рожден ден днес има Богдана Карадочева

Рожден ден днес има легендата на българската естрада Богдана Карадочева. На тази дата празнува и митрополит Николай Пловдивски. "Стандарт" им пожелава здраве, щастие и успехи.
Да почерпят още:
Проф. Николай Овчаров, археолог
Иван Лечев, музикант
Кремена Халваджиян, стилист
Велислав Вуцов, футболен треньор
Ивайло Московски, политик
Калин Каменов, кмет на Враца
Нелко Коларов, музикант, композитор и диригент
Таня Христова, кмет на Габрово
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