Рожден ден днес има Богдана Карадочева

Рожден ден днес има легендата на българската естрада Богдана Карадочева. На тази дата празнува и митрополит Николай Пловдивски. "Стандарт" им пожелава здраве, щастие и успехи.

Да почерпят още:

Проф. Николай Овчаров, археолог

Иван Лечев, музикант

Кремена Халваджиян, стилист

Велислав Вуцов, футболен треньор

Ивайло Московски, политик

Калин Каменов, кмет на Враца

Нелко Коларов, музикант, композитор и диригент

Таня Христова, кмет на Габрово

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