Днес прaзнувaт рожден ден
A
A
A
Неофит, Патриарх Български и митрополит Софийски
Анахид Тачева, бивша телевизионна говорителка
Белчо Горанов, генерален секретар на БОК
Иво Ангелов, световен и европейски шампион по класическа борба
Мариус Куркински, актьор и режисьор
Николай Колев, бизнесмен
Димитър Ганев, политолог и политически коментатор, доктор по политология
Енчо Керязов, световноизвестен цирков акробат и еквилибрист, заместник-кмет на град Ямбол
Стоил Рошкев, писател, поет и журналист
Коментари