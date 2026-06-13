Билети по 3 и 5 лв. за Световната купа по по спортна гимнастика и акробатика
По 3 и 5 лв. ще са билетите за Световната купа по спортна гимнастика и акробатика (7-9 май) във Варна. Организаторите имаха намерение да пуснат свобод...
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По 3 и 5 лв. ще са билетите за Световната купа по спортна гимнастика и акробатика (7-9 май) във Варна. Организаторите имаха намерение да пуснат свобод...