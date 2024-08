Родното знаме се вее пред 75 000 на стадиона в Париж!/СНИМКИ/

Дойде време за закриването на доста противоречивата Олимпиада 2024 в Париж.

В момента във френската столица има драконовски мерки за сигурност.

След 19 вълнуващи дни на Олимпиадата в Париж е време да бъде сложен край на най-големия спортен форум.

Френската столица се приготвя за сбогуване с олимпийския огън с голямо шоу на "Стад дьо Франс", което обещава да е също толкова вълнуващо, както това на откриването на 26 юли.

Тогава скандалните сцени отнеха вниманието от същността на олимпийската идея и е интересно дали ще видим нещо подобно тази вечер. Началото ще бъде дадено в 22 часа, като се очаква да приключи след 2 часа и половина.

Очаква се популярни изпълнители от САЩ да спомогнат за шоуто в духа на следващата Олимпиада, която ще е в Лос Анджелис. Сред тях са рапърът Снуп Дог, певицата Били Айлиш и популярната група Ред Хот Чили Пепърс.

Има и слухове, че главна роля в Церемонията по закриването ще има и холивудският актьор Том Круз.

Церемонията започна с красиво изпълнение на френски шансон от певицата Захо де Сагазан. След това четирикратният олимпийски шампион в плуването Леон Маршан, облечен официално, взе олимпийския огън от градините "Тюйлери", за да го занесе на препълнения "Стад дьо Франс".

Събитията се пренесоха на стадиона, където бяха представени президента на Франция Еманюел Макрон и този на МОК Томас Бах, отново гледащи церемонията заедно.

Без много забавяне започнаха да излизат знаменосците на различните държави, като Боряна Калейн и Семен Новиков държаха българския флаг. След знаменосците на стадиона излязоха и останалите спортисти, повечето от които са участвали в последните дни от Игрите.

След излизането на всички делегации става време за купон, като се започна с няколко френски шансона, включително непреходната "Les Champs-Elysées". Последваха популярни парчета като "Freed from desire" на Gala и "We Are The Champions" на Queen.

Фигура, наречена Златния пътешественик, се спуска от небето към стадиона.

Започва съществената част от шоуто, с музикални изпълнители, светлинно шоу и ефектни моменти, подготвени от организаторите и артистичния директор и режисьор Томас Жоли.

