Психоуестърн поведе в битката за "Оскар"

"Силата на кучето" на Джейн Кемпиън, зловещ психологически уестърн за потиснат животновъд от 20-те години на миналия век в Монтана, получи най-много номинации за "Оскар" - 12, с което зае водещо място в надпреварата за наградите на Холивуд.

Научнофантастичният епос "Дюн" е на второ място с 10 номинации за наградите "Оскар".

"Белфаст" - черно-белият полуавтобиографичен разказ на Кенет Брана за насилието в Северна Ирландия през 60-те години на миналия век - и римейкът на "Уестсайдска история" на Стивън Спилбърг се изравниха за третото място със 7 номинации.

Американската академия за кинематографично изкуство обяви номинациите за "Оскар"за 94-ата церемония по връчването на наградите, което ще се състои на 27 март. Този път то ще се състои в традиционния театър "Долби Тиатър" в Лос Анджелис, предаде БГНЕС. Миналата година основната част от церемонията се проведе в камерен формат в амфитеатъра на "Union Station" във връзка с ограниченията, наложени на фона на пандемията.

Ето и номинациите за "Оскар" за най-добър филм:

"Белфаст", "CODA", "Не поглеждай нагоре", японският "Drive My Car", "Дюн", "King Richard", "Licorice Pizza", "Nightmare Alley", "Силата на кучето", "Уестсайдска история".

Следват номинациите за "Оскар" за най-добър режисьор:

Кенет Брана, "Белфаст"; Рюсуке Хамагучи, "Drive My Car"; Пол Томас Андерсън, "Licorice Pizza"; Джейн Кемпиън, "Силата на кучето"; Стивън Спилбърг, "Уестсайдска история".

Това са номинираните за "Оскар" за най-добър актьор:

Хавиер Бардем, "Да бъдеш Рикардо"; Бенедикт Къмбърбач, "Силата на кучето"; Андрю Гарфийлд, "Тick, tick...BOOM!", Уил Смит, "King Richard"; Дензъл Уошингтън, "The Tragedy of Macbeth".

А това са номинираните за "Оскар" за най-добра женска роля:

Джесика Частейн, "The Eyes of Tammy Faye"; Оливия Колман, "The Lost Daughter"; Пенелопе Крус, "Паралелни майки; "Никол Кидман, "Да бъдеш Рикардо"; Кристен Стюарт, "Спенсър".

Това са номинираните за "Оскар" за най-добър международен филм:

"Drive My Car" (Япония), "Flee" (Дания), "The Hand of God" (Италия), "Lunana: A Yak in the Classroom" (Бутан), "The Worst Person in the World" (Норвегия).

Номинираните за поддържаща мъжка роля са:

Киаран Хиндс за "Белфаст", Трой Коцур за "CODA", Джеси Племънс за "Силата на кучето", Джей Кей Симънс за "Да бъдеш Рикардо" и Коди Смит-Макфий за "Силата на кучето".

Номинираните за поддържаща женска роля са:

Деси Бъкли, "The Lost Daughter"; Ариана Дебуси, "Уестсайдска история"; Джуди Денч, "Белфаст"; Кирстен Дънст, "Силата на кучето"; Онжаню Елис, "King Richard".

Най-добър анимационен филм:

"Енканто" на Disney Studios; "The Mitcells vs. the machines" (2020) на Майкъл Рианда; "Flugt" на Йонас Поер Расмусен (Flugt, 2021 г.); "(Raya and the Last Dragon" на Disney Studios и Дон Хол, Карлос Лопес Естрада, Джон Рипа; "Luca' на Енрико Казароса.