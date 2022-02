Генчовска планира евакуация на българи, отмени визита в Украйна

Пътуването за Украйна на външния министър Теодора Генчовска е отменено, съобщават от ведомството й. Тя трябваше да проведе разговори с украинските власти заедно с външните министри на Литва, Латвия и Естония и мисия на ОССЕ.

Причина за отмяна на дипломатическата мисия на министър Генчовска е напрегнатата ситуация в Украйна и съпътстващите я рискове, се казва в информацията на МВнР.

Оттам уточниха, че има план за евакуацията на българите от Украйна.

Категорично осъждам военната агресия на Русия срещу Украйна, реагира Генчовска, след като президентът Владимир Путин стартира военната операция в Източна Украйна, което може да бъде тълкувано като началото на война в Европа.

"Този акт подкопава суверенитета и независимостта на Украйна и представлява тежко нарушение на международното право", заяви външната ни министърка чрез профила си в Туитър профила си рано тази сутрин.

I strongly condemn 🇷🇺's military aggression against 🇺🇦. This act undermines the sovereignty and independence of #Ukraine and constitutes a grave breach of international law. @DmytroKuleba @MFA_Ukraine