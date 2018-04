Отличават най-доброто вино на Балканите

В условията на съвременния винен пазар не е достатъчно да произвеждаш добро вино. Почти всеки, ангажиран в индустрията, произвежда добро вино. Дори и значителни подобрения в качеството на продукта от година за година не са достатъчни, за да го поставят в челните редици на познатите и желаните от потребителите и ценителите марки. Конкурентноспособността ни днес зависи от способността на производителя да усъвършенства продукта си по-бързо от конкуренцията, която се стреми към същото. В това са убедени организаторите на традиционния Балкански винен конкурс и фестивал (THE BALKANS INTERNATIONAL WINE COMPETITION & FESTIVAL 2018 - BIWC), който ще се проведе за седми път в София.

Балканският винен конкурс и фестивал е създаден през 2012 година от Галина Нифору, председател на Българската асоциация на износителите на вино, и Константинос Лазаракис, първия Master of Wine на Балканите и Югоизточна Европа (в света има само 368 носители на титлата Master of Wine). Стандарт" е медиен партньор на форума. Oт 17 до 20 май в Гранд хотел София ще се съберат производители от 11 страни, които ще представят над 700 проби за състезанието. Това е рекордно участие в седемгодишната история на конкурса. Расте и интересът от страна на журито. За първи път в него ще има истински благородник – граф Джон Умберто Салви MW, един от най-добрите специалисти на Бордо вината в света. Своята експертна оценка ще дават Masters of Wine - Константинос Лазаракис, /Гърция/, който е председател на BIWC, и Джо Ахеарне /Австралия, Хърватска/.

За първи път в журито се включва Master Sommelier - Иса Бал /Турция, Великобритания/, който през 2008 г. завоюва титлата "Най-добър сомелиер на Европа" на състезание в София и я посвети на Балканското вино. Останалите са Игор Лукович /Сърбия/, Хинг Ченг /Хонк Конг, Китай/, Хория Хаснас /Румъния/, Елиас Маковела/Мозамбик, Португалия/, Димитър Николов /България/, Ивана Симяновска /Македония/, Евангелос Берис, Ph.D./Гърция/, Педер Ларсен /Дания/, Мартин Смид/Чехия/ и Клеархос Канелакис /Гърция, Великобритания/.

BIWC e един от малкото винени конкурси в Европа, които са по-близо до aвстралийския модел на дегустация и точкуване, позволяващо по-добра оценка на конкурентните вина.

От тази година регламентът на BIWC е променен и вината ще се оценяват по 100–точковата система (до момента оценяването беше извършвано по 20–балната система). Прибавя се и още един медал: DOUBLE GOLD. Основните причини за промяната са две:

1. Повечето изби използват 100-балната система като маркетингов инструмент и гордо показват точките си.

2. Новият медал DOUBLE GOLD ще позволи на изключителните вина да блеснат и ще улесни процеса за определяне на Трофеите в отделните категории. Ето и самото оценяване:

95-100 точки - DOUBLE GOLD, 90-95 точки - GOLD, 86-89 точки - SILVER, 82-85 точки - BRONZE. А голямата награда е BIWC Гранд Трофей, която ще бъде присъдена на най-доброто вино сред наградените.

Традиция е за Балканския винен фестивал да излиза с много силна съпътстваща програма. Тази година любителите на балканското вино ще имат възможността да посетят 5 майсторски класа, водени от международното жури.

1. Бордо срещу български бордо блендове – едно повторение на тейстинга от 1976?, лектор: Граф Джон Салви MW

Това е един от най–интересните майсторски класове, в който единственият благородник сред носителите на титлата Master of Wine ще съпостави топ вина от Бордо с топ български бордо блендове.

2. Турция през чашата на Иса Бал, лектор: Иса Бал MS

3. Лятно вино от Атика: Саватиано – новият гръцки тренд, лектор: Константинос Лазаракис MW. Саватиано е малко познат у нас бял сорт, който носи в себе си полъха на гръцкото море и свежестта на морските вълни.

4. Eлегантен, но и мощен: Запознайте се със сръбския Прокупац, лектор: Игор Лукович.

Игор Лукович е сред най-известните имена на сръбското вино и тази година ще представи най-добрите вина от местния червен сорт Прокупац, който ще допадне много на любителите на регион Бургундия.

5. 9 ½ Пино Ноар-а от България, лектор: Марин Атанасов. Една българска гордост – българските Пино Ноари, преставени от сомелиера и бранд амбасадор на българските вина в Съединените Щати, Марин Атанасов.

Сред новостите на BIWC 2018 от тази година е и партьорството с най-голямата винена организация — INTERWINE CHINA, с която е подписано споразумение за реклама и промотиране на Балканските вина. Поредица от събития ще бъдат подготвени с цел промотиране на медалистите от BIWC 2018.

Балканският винен фестивал ще бъде посетен от 30 вносители от САЩ, Китай и Япония, както и много други, които вече са заявили своя интерес – Канада, Белгия, Холандия, Чехия, Полша, Великобритания и др. Очакваните гости са от различни сектори на икономиката - производители на вино, храни и напитки, вериги супермаркети, търговци, мениджъри на хотели и ресторанти, журналисти от електронни и печатни медии, банки, застрахователни компании, публични институции, ценители от България и чужбина.

И тази година Балканския винен форум подкрепя международното движение #winelovers against cancer, което наброява 25 000 души от целия свят. Известни жени от България ще облекат специалната фланелка и ще отправят своето послание в социалните мрежи. На фестивала всеки може да закупи такава фланелка, като средствата от продажбите ще се използват за подпомагане на жени, които се борят с рака на гърдата.

Миналата година Гранд Трофеят за най-добро вино на Балкансите бе завоюван от българско вино от сорта Мавруд. За изминалите 6 издания, Гранд Трофеят е печелен три пъти от българска изба. Гърция, Македония и Сърбия са другите носители през годините.

Регионът е на 5-то място

по производство в света

Балканите имат основание да се гордеят с най-древната история на виното в света. С почти 1.8 милиона тона произведено вино на година, регионът се нарежда на 5 място в света, веднага след най-големите страни производителки - Италия, Франция, Испания и САЩ. За последното десетилетие бе постигнат огромен напредък в качеството на вината и Балканите станаха ключов играч насветовната винена карта.

Важен елемент в характеристиката на региона е внушеното ни усещане за съревнование. Но Балканските страни са преди всичко партньори, което показват и предишните успешни издания на Балканския винен конкурс и фестивал.

Фестивалът 2012-2017 в цифри

▪ Оценени са над 3000 вина от 10 държави

▪ В шестте издания са участвали над 700 винарни

▪ 24 майстори на виното са участвали в съдийските панели на BIWC

▪ Осъществена е комуникация с 15 000 вносители и търговци и над 100 световни и нас 50 национални медии - телевизии, вестници, списания, блогове, социални медии.