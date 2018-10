Huawei отличи със стипендии български ученици и студенти

Huawei Technologies Bulgaria и фондация „Еврика" отличиха със стипендии български студенти, част от програмата Seeds for the Future.

Стартирала в България през 2008 г., Seeds for the Future е водеща световна програма за корпоративна социална отговорност на Huawei, която предоставя на студентите възможността да натрупат ценен опит в сферата на световния бизнес. Стипендиантите посещават различни градове на Китай. Там те имат възможност да обогатят културата си и да натрупат нови знания, които в бъдеще да приложат в България. Seeds for the Future вече е подпомогнала над 20 000 ученици и студенти от 102 държави, 40 от които от България.

Гости на събитието в НДК бяха г-н Ли Дзин, генерален мениджър на Huawei Technologies България, и г-н Петър Николов-Зиков, зам.-министър на образованието.

От 2014 г. насам всяка година 10 изявени български ученици и студенти получават стипендии и отиват на двуседмичен обучителен стаж в Китай. Стипендиантите прекарват една седмица в столицата Пекин, където се запознават отблизо с китайската култура, а след това - една седмица в Централата на Huawei в Шънджън. През втората седмица от своето обучение те посещават курсове по информационни технологии, включващи 5G, интернет и cloud пространството.

Отличените студенти в програмата Seeds of the Future тази година са Алекс Муса Мекльов, Велина Тодорова Иванова, Весела Василева Георгиева, Даниел Росенов Денев, Денис Кемал Зекирия, Димитър Илиев Илиев, Иван Антонов Тонев, Мария Бориславова Пеева, Мартин Йорданов Минчев и Николай Стелиянов Николов.

По време на събитието стана ясно, че за новото издание на инициативата Seeds of the Future вече е започнало набирането на кандидати. Беше демонстрирана и традиционна китайска калиграфия, с което присъстващите се запознаха с културното и духовно богатство на Китай.